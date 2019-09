Il Burkina Faso riceve i blindati ucraini Shrek-M

L’Esercito del Burkina Faso ha preso in consegna 19 veicoli 4×4 per il rilevamento e la neutralizzazione delle mine Shrek-M prodotti dall’ucraina AutoKrAZ. Tre veicoli erano già stati consegnati nel giugno di quest’anno, secondo i resoconti dei media ucraini, tramite Ukroboronservice, che fa parte della società statale Ukrspecexport.

I veicoli sono stati dotati di attrezzature per lo smaltimento delle mine, tra cui un braccio manipolatore con una portata di sei metri. Può sollevare fino a 300 chili e scavare e afferrare oggetti sospetti. Il braccio è controllato a distanza dall’interno del veicolo con l’assistenza di un monitor video.

Lo Shrek-M, come tutti i veucoli della famiglua Shrek, è prodotto da KrAZ e basato sul telaio del veicolo Kraz-5233 4 × 4, che presenta uno scafo a V per la protezione da esplosioni e mine antiuomo.

AutoKrAZ ha dichiarato che i veicoli sono stati consegnati a un “paese africano”. La società ha affermato che “i rappresentanti del cliente hanno visitato più volte AutoKrAZ e quando la produzione è stata completata durante l’ispezione di pre-spedizione, tutti i sistemi del veicolo sono stati adeguatamente testati e approvati dal cliente.”

L’Esercito del Burkina Faso sta affrontsando l’offensiva delle milizie jihadiste che fanno largo uso di ordigni improvvisati (IED) e mine ed ha quindi la necessità di dotare le sue colonne militari e i convogli di sistemi di rilevamento e neutralizzazione di tali minacce.

I veicoli per il Burkina Faso sono alimentati da motori a 380 cavalli che guidano cambi a nove velocità. I 19 veicoli Shrek-M sono protetti contro armi leggere, frammenti di granata, ordigni esplosivi improvvisati e mine antiuomo (due mine TNT da 14 kg sotto qualsiasi ruota e una mina TNT da 7 kg sotto lo scafo) e rispondono agli STANAG 4569 Livello 2 balistico e STANAG 4569 Livello 2A / B protezione dalle mine.

La Shrek-M è stata sviluppata dal gruppo canadese Streit in collaborazione con l’Ucraina AutoKrAZ. I veicoli Shrek One sono in ditazione alle forze ucraine e sono stati esportati negli Emirati Arabi Uniti, Senegal, Tunisia, Oman, Angola, Nigeria e Mali, dove vengono impiegati anche dai contingenti di caschi blu dell’Onu (nella foto sopra) . Streit e KrAZ coproducono numerosi veicoli corazzati, tra cui Spartan, Hurricane, Raptor, Cougar e il 6×6 Feona.

Foto AutoKrAZ e MilitaryTechnology