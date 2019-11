Il 51° Stormo al poligono di Neuburg in Germania

Maggiore Marco Barone, 51° Stormo

Quattro velivoli AMX del 51° Stormo, insieme ad una cellula di personale specialista, hanno preso parte all’addestramento presso il Poligono di Guerra Elettronica di Neuburg in Germania nel periodo 4 – 19 Ottobre.

L’addestramento, che è rientrato nell’ambito delle attività operative ed addestrative del Comando Squadra Aerea (C.S.A.) per l’anno 2019, ha avuto come fine quello di praticare e consolidare le tattiche di Guerra Elettronica (G.E.), sia per la linea AMX che per i relativi piloti in seconda fase.

In un’ottica di valorizzazione e razionalizzazione delle risorse, il 51° Stormo è stato incaricato di gestire l’intera organizzazione dell’operazione e supportare in loco anche gli Eurofighter provenienti dai Reparti della Difesa Aerea dell’Aeronautica Militare, sebbene si siano addestrati in missioni disgiunte da quelle volate dagli AMX.

Infatti, mentre gli AMX erano rischierati in Germania, gli F-2000 hanno raggiunto il poligono decollando dalle rispettive basi, ed in particolare da Istrana, ove, per tutto il periodo dell’esercitazione, è stato presente sia personale del Reparto Supporto Tecnico Operativo alla Guerra Elettronica (Re.S.T.O.G.E.) di Pratica di Mare, sia personale manutentivo della Linea Eurofighter composto da specialisti del 51° Stormo e degli altri Reparti della Difesa Aerea (4° – 36° – 37° Stormo).

L’esercitazione, nel suo complesso, ha contribuito fattivamente alla standardizzazione ed al consolidamento delle procedure operative da attuare in ambito in ambito Guerra Elettronica. Grazie ad essa, il 51° ha potuto conseguire un importante dato statistico dal momento che si è posta come prima esercitazione della linea Eurofighter dove hanno partecipato anche velivoli assegnati alla Base Aerea trevigiana in dotazione al 132° Gruppo Volo.

Fonte: comunicato Aeronautica Militare