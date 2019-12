A Niamey gli italiani addestrano i tiratori scelti nigerini

Gli istruttori militari italiani delle Forze Speciali assegnati alla missione in Niger continuano le attività di formazione dei reparti d’elite delle forze di sicurezza locali.

Si è concluso nei giorni scorsi il corso per “tiratore scelto”, portato a termine dal Mobile Training Team (MTT) della Missione Bilaterale di Supporto in Niger (MISIN), a favore del Gruppo di Intervento e Sicurezza (GIS) della Guardia Nazionale (GNN).

Gli addestratori italiani, su base 185° Reggimento Paracadutisti RAO “Folgore” dell’Esercito Italiano, in due settimane di attività hanno approfondito aspetti teorico-pratici per far acquisire ai frequentatori la conoscenza delle tecniche e tattiche di combattimento necessarie al tiratore scelto.

Al termine del corso, il Comandante della missione in Niger, Generale di Brigata Claudio Dei, ha partecipato alla cerimonia di chiusura, con una dimostrazione delle nozioni acquisite dagli allievi nigerini.

Fonte: comunicato Stato Maggiore Difesa