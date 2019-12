Esercito: Natale operativo per 10mila militari

Sono oltre diecimila i militari dell’Esercito impegnati nelle strade e nelle piazze delle nostre città e nelle missioni all’estero.

Un comunicato dello stato maggiore dell’Esercito Italiano ha reso noto che in queste festività sul territorio nazionale, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” condotta congiuntamente alle Forze dell’Ordine, circa settemila soldati presidiano le strade e le piazze con attività di pattugliamento dinamico e vigilanza, operando in 54 province e garantendo la sicurezza in ben 448 siti sensibili.

Durante il 2019, sono state incrementate le pattuglie di tipo dinamico che garantiscono un più elevato standard di sicurezza. Le unità impiegate in questi pattugliamenti, consentono la vigilanza areale di più obiettivi, aumentando la capacità di intervento e l’effetto deterrenza.

Le unità dell’Esercito impegnate nell’Operazione continueranno a lavorare per garantire la sicurezza nelle aree urbane del Paese in un periodo in cui le città italiane sono particolarmente piene di eventi e affollate.

Oltre tremila invece i soldati dell’Esercito impegnati nelle missioni all’estero in oltre 16 zone di operazione, nell’ambito di missioni internazionali.