La Marina indiana riceverà 24 elicotteri statunitensi Lockheed/Sikorsy MH-60R

La US Navy (USN) ha aggiudicato un contratto da 904,8 milioni di dollari a Lockheed Martin per costruire 24 elicotteri navali multiruolo MH-60R (simile a quelli forniti alla Royal Australian Navy) da consegnare alla Marina indiana nell’ambito del programma US Foreign Military Sales (FMS).

Lo ha annunciato il Pentagono il 14 maggio precisando che tre di questi velivoli con capacità antinave (ASuW) e antisommergibile (ASW) saranno inizialmente consegnati alla Us Navy mentre 21 elicotteri per un costo di 791,7 milioni di dollari saranno consegnati direttamente al governo indiano.

“Il lavoro dovrebbe essere completato entro settembre 2024”, ha detto il Pentagono, aggiungendo che la maggior parte della produzione di elicotteri sarebbe stata avviata negli impianti di Lockheed Martin/Sikorsky a Owego, New York e a Stratford, nel Connecticut.

Come riferisce Jane’s, fonti ufficiali a Nuova Delhi hanno chiarito l’apparente confusione nelle consegne spiegando che i primi tre MH-60R verranno prima consegnati al Naval Air Systems Command (NAVAIR) dell’US Navy che poi li trasferirà in India.

Il personale indiano inizierà l’addestramento su questi primi elicotteri negli Stati Uniti mentre le consegne dei primi tre MH-60R, previste durante le esercitazioni congiunte indiano-statunitensi “Malabar” programmate per la fine del 2020, sono state rinviate a causa dell’epidemia di Covid -19.

Foto Royakl Australian Navy