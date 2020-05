Leonardo consegna un nuovo elicottero AW139 alla Marina Nigeriana

La Marina Nigeriana ha preso in consegna un nuovo elicottero Leonardo AW139. La consegna del velivolo è stata annunciata dalla Marina Nigeriana la scorsa settimana e il contrammiraglio Ifeola Mohammed, capo della politica e dei piani della marina nigeriana, ha dichiarato che il nuovo AW139 è attualmente in fase di introduzione in servizio.

L’aeromobile aveva effettuato test e voli di prova in Italia a novembre e dicembre dello scorso anno. Nel settembre 2016 la Nigeria ha ordinato a Leonardo Helicopters quattro elicotteri AW139 configurati per le missioni di trasporto e di ricerca e soccorso (SAR) ma assegnati anche ad altre amministrazioni dello Stato.

La Marina aveva precedentemente acquisito un AW139 dall’Agenzia marittima e di sicurezza nigeriana (NIMASA) consegnato a settembre 2018 dopo essere stato acquisito nel 2007. Il velivolo è stato visto parzialmente smontato in un hangar insieme al nuovo AW139 la scorsa settimana, ha riferito il sito sudafricano Defenceweb.

La Marina del paese africano schiera anche 4 elicotteri Leonardo A-109E Power dei 6 acquisiti (2 perduti in incidenti). Mohammed ha aggiunto che quest’anno la Marina nigeriana commissionerà una terza Seaward Defence Boat (SDB) costruita localmente e 12 motovedette classe Manta. Altre 24 motovedette fluviali entreranno in servizio entro la fine dell’anno.

“Sono state inoltre acquistate trentasei imbarcazioni gonfiabili rigide, con un altro lotto di 56 programmate per la consegna nel 2020″, ha affermato. I nuovi equipaggiamenti entrano in servizio mentre la Marina nigeriana affronta una ripresa della pirateria nel Golfo di Guinea.

Mohammed ha dichiarato che la Nigeria ha visto 70 episodi di pirateria nel 2016, 48 nel 2017, 36 nel 2018 e 21 nel 2019 dei quali solo sette hanno avuto successo. “Al 20 maggio, ci sono stati quest’anno 9 attacchi di pirati di cui solo due hanno avuto successo” ha detto il contrammiraglio.

Foto: Marina Nigeriana