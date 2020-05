Leonardo fornisce all’Esercito Giapponese altri sistemi IFF

Leonardo ha reso noto di aver firmato un accordo con il prime contractor Japan Radio per dotare quattro piattaforme delle forze terrestri giapponesi (Japan Ground Self Defence Forces – JGSDF) di equipaggiamenti di identificazione amico/nemico (Identification Friend/Foe – IFF) aggiornati al Modo 5.

Nello specifico Leonardo fornirà l’interrogatore IFF a standard Modo 5 M426 LPI e la componente crittografica SIT2010, assicurando che la Difesa giapponese sia pronta per la dismissione dei sistemi al Modo 4 prevista per giugno 2020, quando diverse Forze armate alleate passeranno al nuovo standard.

La tecnologia IFF è fondamentale per la sicurezza di tutte le operazioni militari, in quanto consente agli equipaggi di riconoscere le forze amiche e di identificare quelle potenzialmente ostili. Il Modo 5 è lo standard più recente e avanzato, che utilizza tecniche crittografiche allo stato dell’arte per proteggere i sistemi dall’inganno elettronico degli avversari.

Leonardo aveva già consegnato alla Difesa giapponese l’interrogatore SIT-422/5J. La nuova fornitura offrirà una capacità completa pronta per lo standard Modo 5, il tutto in un pacchetto compatto e leggero.

Leonardo, leader nella tecnologia IFF, è stata la prima società non statunitense a fornire nel 2016 apparati di identificazione alla Japan Ground Self Defence Forces. Da allora, Leonardo – in collaborazione con la società Japan Radio – è diventato uno dei principali fornitori per il Ministero della Difesa giapponese della tecnologia IFF Modo 5.

Leonardo, inoltre, fornisce sistemi IFF ad altre Forze Armate a livello internazionale, tra cui quelle italiane e britanniche. Poiché Leonardo è l’unico operatore al di fuori degli Stati Uniti per la tecnologia di generazione delle chiavi di crittografia al Modo 5, i suoi prodotti IFF sono interoperabili sia con la NATO sia con le forze alleate, nonché facilmente esportabili.