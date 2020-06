Brillante esordio in Borsa per CY4GATE

Ieri ha debutto brillantemente in Borsa a Milano Cy4Gate, azienda che opera nella progettazione, sviluppo e produzione di tecnologie, prodotti, sistemi e servizi di cyber intelligence, cyber security e cyber electronic warfare.

Le azioni, collocate a 3,15 euro, hanno segnato ieri un rialzo teorico del 27,62%. Si tratta della terza ammissione su Aim del 2020 e porta a 128 il numero delle società sul listino dedicato alle piccole e medie imprese. In termini di offerta, l’Ipo di Cy4Gate si è configurata come la più’ grande degli ultimi due anni sul mercato Aim. In fase di collocamento la società ha raccolto 21,1 milioni di euro.

L’offerta ha riguardato 6.706.469 azioni ordinarie, di cui 5 milioni di nuova emissione. Le azioni Cy4Gate sono state collocate a 65 investitori istituzionali, per il 70% italiani e per il 30% esteri, la capitalizzazione complessiva è di 47,3 milioni. Il flottante all’ammissione è del 46%. Cy4Gate progetta, sviluppa e produce tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, sul fronte della cyber intelligence e cyber security.

La società è nata come joint venture tra il gruppo Elettronica, specializzato nella progettazione, sviluppo e fornitura di sistemi di sorveglianza e difesa per uso navale, aereo e terrestre, ed Expert System, che si occupa di intelligenza artificiale e sistemi di calcolo. Nel marzo scorso la società ha presentato una piattaforma (Hits, Human Interaction Tracking System) per supportare le istituzioni coinvolte nell’emergenza sanitaria.

“Siamo lieti di dare oggi il benvenuto sul nostro listino a CY4GATE, 128esima società ad essere ammessa sul nostro mercato di crescita dedicato alle PMI, e ci congratuliamo con il management e il team di quotazione per il successo dell’operazione” ha affermato Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana. “Riteniamo che l’accesso al mercato dei capitali rappresenti per CY4GATE un’importante opportunità di crescita e visibilità, che permetterà alla società di consolidare il proprio posizionamento competitivo e realizzare ambiziosi progetti di espansione a livello internazionale.”

Domitilla Benigni (a destra nella foto), Presidente di CY4GATE, ha dichiarato che “siamo soddisfatti di questo importante passo che CY4GATE ha voluto compiere per valorizzare la Società e per darle maggiore opportunità in Italia e all’estero. L’ottimo riscontro da parte del mercato finanziario testimonia l’apprezzamento nei confronti della nostra società e dei nostri progetti di sviluppo. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno affiancato in questo periodo per la fiducia accordataci.”

Eugenio Santagata (nella foto a sinistra), amministratore delegato di CY4GATE, ha sottolineato che “siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo. Il lavoro di squadra, svolto dalla nostra società e da tutti i nostri consulenti, è stato fondamentale in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia mondiale. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo importante passo, che hanno creduto nella società e apprezzato la nostra strategia di crescita futura. Il capitale raccolto sarà utilizzato per continuare a sviluppare nuovi prodotti, rafforzare la nostra struttura commerciale, e accrescere la nostra presenza a livello nazionale e internazionale.”

Il brillante debutto di CY4GATE asssume ancora più rilevanza in una giornata che ha visto la Borsa di Milano perdere il 3,26% dopo che il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha rivisto al ribasso le stime sull’economia mondiale.