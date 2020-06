CY4GATE conclude con successo il collocamento delle azioni

Y4GATE – società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica la conclusione, con un importante successo, del collocamento delle proprie azioni con una domanda complessiva di quasi 4 volte l’offerta totale.

La significativa domanda, composta per il 70% circa da investitori istituzionali italiani e per il 30% dall’estero, è stata possibile anche grazie al roadshow di Cy4Gate, organizzato da Equita in qualità di Global Coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare l’unicità della value proposition di Cy4gate, la

credibilità del Management, il piano di sviluppo futuro dell’azienda.

Il prezzo di offerta è stato fissato in € 3,15 per azione con un controvale complessivo di collocamento di € 21,1 milioni rappresentato da 6.706.469 di azioni di cui 5.000.000 di nuova emissione e 1.706.469 poste in vendita dall’azionista Expert System S.p.A.

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Cy4Gate sarà rappresentato da complessive n. 15.000.000 azioni ordinarie con flottante pari a 44,7 % per una capitalizzazione prevista alla data di inizio delle negoziazioni, pari a € 47,3 milioni. Il giorno di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è prevista il 22 giugno 2020, e l’inizio delle negoziazioni il 24 giugno 2020.

Eugenio Santagata Amministratore Delegato di Cy4Gate ha commentato: “Il successo dell’IPO di CY4Gate rappresenta il primo importante traguardo, ma anche l’inizio di un nuovo percorso per tutti noi. Vogliamo diventare il primo player di cyber intelligence e cyber security in Italia e a tra i primi in Europa. Ringrazio ancora

tutti coloro che hanno creduto nell’unicità del nostro progetto, e che vorranno accompagnarci durante il nostro viaggio per continuare a crescere e svilupparci nel quinto dominio”.

Domitilla Benigni Presidente di Cy4Gate ha aggiunto: “Con l’arrivo in Borsa abbiamo vinto la nostra prima scommessa, la comunità finanziaria ha creduto nella solidità dell’azienda e nella professionalità del management. Sono onorata e anche fiduciosa che sapremo ricompensare le loro aspettative con i prossimi obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere nel medio lungo termine in Italia e all’estero”.

Nel processo di ammissione alla quotazione CY4Gate è assistita da: Equita in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist; KPMG in qualità di società di revisione nonché consulente fiscale; da Chiomenti come Legal advisor dell’operazione; da Reply quale consulente per i dati extracontabili e da CDR Communication per

le attività di Investor e Media Relation.

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005412504 ticker CY4. Il documento di ammissione sarà disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor relations del sito internet di Cy4Gate all’indirizzo https://www.cy4gate.com/it/

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

CY$GATE nasce nel 2014 come joint venture tra Elettronica S.p.A. (leader da oltre 60 anni nel campo delle Contromisure Elettroniche, socio di maggioranza con circa l’80%) ed Expert System S.p.A. (leader nello sviluppo di algoritmi di intelligenza semantica, con una partecipazione del 17% circa), con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale.

La Società è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.

Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: DSINT, HYDRA, EPEIUS, Gens.AI, Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.