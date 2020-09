Missili VL MICA per le fregate Meko A200 egiziane

Le tre fregate egiziane prodotte da ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) MEKO-A200 imbarcheranno lanciatori verticali per i missili da difesa aerea francesi MBDA VL-MICA NG, versione con gittata estesa a 40 chilometri e velocità di Mach 4 (video).

La Marina Egiziana aveva già ordinato nel 20017 100 missili VL MICA per equipaggiare le 4 corvette tipo Gowind 2500 acquisite in Francia di cui tre esemplari sono in costruzione nei cantieri egiziani.

La nuova commessa è effettuata dal Cairo nel luglio scorso per sostituire i missili sudafricani Denel Dynamics Umkhonto di cui erano stati ordinati 96 esemplari a guida radar (Umkhonto-R) e 32 a guida infrarossa (Umkhonto -IR) il cui imbarco sulle MEKO A-200 egiziane è risultato irrimediabilmente compromesso dalle difficoltà operative e finanziarie della società sudafricana che non è stata in grado di consegnare i missili, peraltro già in dotazione alle fregate tipo Meko 200 sudafricane e algerine.

La notizia che la commessa con Denel era stata cancellata dall’Egitto era apparsa nell’agosto scorso sul web-magazine specializzato sudafricano Defenceweb ma la decisione del Cairo potrebbe risalire già alla fine del 2019, quando apparve chiaro che a causa della crisi di liquidità e delle difficoltà a trovare banche che la sostenessero, Denel Dynamics non era in grado di onorare la commessa da 4,5 miliardi di rand (225,4 milioni di euro).



Secondo La Tribune la commessa potrebbe favorire anche l’adozione del missile MIICA Nuova Generazione anche nella versione aria-aria (oltre 100 chilometri di raggio d’azione) sui 24 cacciabombardieri Rafale dell’Aeronautica Egiziana. Parigi si attende l’acquisto di un ulteriore lotto di caccia della Dassault da parte del Cairo.

Foto MBDA