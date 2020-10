Frontex si rivolge ad Airbus per la sorveglianza aerea marittima con UAS

L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (European Border and Coast Guard Agency – Frontex) ha assegnato ad Airbus Defence and Space Airborne Solutions (ADAS), una controllata al 100% di Airbus Defence and Space e leader di mercato globale nei servizi RPAS, e al suo partner Israel Aerospace Industries (IAI) un contratto per la gestione di un aeromobile a pilotaggio remoto per operazioni a quote intermedie e a lungo raggio MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aerial System) per i servizi di sorveglianza aerea marittima.

Il servizio sarà fornito in Grecia, e/o in Italia e/o a Malta nell’ambito di un Contratto Quadro. Il servizio comprende la fornitura di una piattaforma RPAS, il carico utile, le attrezzature e la capacità di comunicazione, la memorizzazione delle missioni e la consulenza degli esperti necessari per la gestione del sistema e il supporto operativo. In base al contratto, Airbus e IAI forniranno il servizio per gli incarichi pianificati e per le chiamate ad hoc.

L’Heron RPAS marittimo di IAI serve una serie di clienti in tutto il mondo e fa parte della nota “Famiglia Heron” che ha accumulato oltre 450.000 ore di volo e missioni diurne e notturne con tutte le condizioni atmosferiche. Il sistema è in grado di volare più di 24 ore in piena configurazione operativa e creare un quadro navale completo, in tempo reale, in aree geografiche per potenziali interessi di sorveglianza, ad esempio nel contesto di attività di monitoraggio coordinato a livello europeo.

L’RPAS sarà dotato di versatili carichi utili specifici (ad es. l’elettro-ottica diurna e gli infrarossi per scopi notturni, radar per il pattugliamento marittimo realizzato dalla IAI e sistema di identificazione automatica), relative apparecchiature di comunicazione, e a terra il corrispondente controllo e supporto per le missioni.

La piattaforma di sorveglianza Heron utilizza un collegamento diretto quando vola all’interno della linea di visibilità (Line of Sight – LOS), passando senza soluzione di continuità ad un collegamento satellitare quando vola oltre la linea di visibilità (Beyond Line of Sight – BLOS) per trasmettere informazioni in tempo reale o quando è necessario per volare a bassa quota sul mare. Queste informazioni vengono trasmesse al centro di comando e controllo di Frontex e ai centri delle rispettive Guardie costiere.

L’Heron marittimo viene utilizzato tra l’altro dalla Marina Israeliana come strumento chiave per il pattugliamento, svolgendo con successo incarichi di ricognizione e sicurezza da molti anni.