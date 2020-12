Conclusa la preparazione della Brigata corazzata Ariete per le esigenze NATO e UE

Si è conclusa nei giorni scorsi un’intensa fase addestrativa che ha interessato il personale della 132^ Brigata corazzata “Ariete” e dei reparti dipendenti inseriti nel force package che dovrà garantire, per il prossimo biennio, capacità di prontezza operativa per le esigenze della NATO Readiness Initiative (NRI) e del European Union Battle Group (EUBG), oltre a fornire assetti di sicurezza in concorso alle forze dell’ordine nazionali per l’Operazione “Strade Sicure”.

Tra le attività più importanti condotte dall’unità guidata dal generale di brigata Roberto Banci, il Comando Brigata, con il supporto del 132° Reggimento artiglieria e del 10° Reggimento genio guastatori, ha svolto l’esercitazione su mappa “Armoured Shield” per la quale ha appositamente allestito nelle aree verdi della caserma “Mittica” il posto comando tattico. L’attività aveva lo scopo di addestrare lo staff del Comando all’utilizzo delle procedure di pianificazione ed emanazione degli ordini, approfondire la conoscenza di alcuni ipotetici scenari operativi d’impiego, e verificare nel complesso la capacità di organizzare operazioni di warfighting.

Nel corso dell’esercitazione sono stati inoltre testati i sistemi di comunicazione e di trasmissione dei dati, e valutata l’efficacia delle SOI (Standard Operating Instruction) elaborate per il funzionamento del posto comando.

In precedenza, presso il poligono del Cellina-Meduna, assetti del 32° e del 132° Reggimento carri, del Reggimento Lancieri di Novara (5°), dell’11° Reggimento bersaglieri e dell’132° Reggimento artiglieria corazzata si sono alternati nel dare vita a esercitazioni a fuoco, a premessa di attività più complesse e pluriarma che saranno condotte nel corso del 2021 e che consentiranno di perfezionare ulteriormente le procedure tecnico tattiche delle unità di manovra e affinare il coordinamento tra gli assetti combat e combat support.

Le esercitazioni, che si sono svolte nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e protezione imposte dall’attuale emergenza epidemiologica, hanno visto impiegati anche gli assetti logistici dei reparti impegnati nell’allestimento delle zone servizi e nelle attività di rifornimento.

Fonte: Brigata Corazzata Ariete