I sistemi di recinzione Cavatorta a protezione delle basi aeree di Ghedi e Aviano

La Divisione Cavatorta Project del Gruppo Cavatorta, produttore e fornitore di barriere, recinzioni, sistemi e soluzioni customizzate di alta sicurezza per la Protezione Fisica Perimetrale, ha reso noto di aver completato nel 2020 le recinzioni delle basi aeree di Ghedi (Brescia) e Aviano (Pordenone) , dive sono ospitati reparti dell’USAF.

L’azienda, da anni fornitore di recinzioni di sicurezza a clienti nazionali ed esteri e per installazioni dell’ONU e della NATO, ha sviluppato nuovi prodotti in gradi di fronteggiare il mutamento della minaccia.

La disponibilità di nuove tecnologie ha consentito di sviluppare Sistemi Integrati Intelligenti di Recinzione che uniscono la Sicurezza Fisica Passiva alla Protezione Logica Attiva, dando vita al Sistema Integrato HSF Activa – unico nel suo genere – che permette di accogliere all’interno della struttura e dei correnti/cavidotti appositamente studiati, in modo assolutamente protetto, invisibile e inviolabile, i sensori ed i relativi cablaggi oltre alle ulteriori linee di segnale per dispositivi aggiuntivi (telecamere, Illuminazione, altoparlanti, ecc)

HSF Activa™ è costituita da pannelli di rete elettrosaldata ad alta sicurezza, prodotta utilizzando filo Galvatec® (lega Alu-Zinc) da 4 mm (8 ga). Questi pannelli, classificati antitaglio e anticlimbing, sono realizzati per prevenire qualsiasi attacco vandalico grazie alla maglia dalla dimensione ridotta (76,2×12,7 mm) e alla sua resistenza.

Tali fattori creano una barriera di sicurezza contro gli scavalcamenti, non consentendo l’appoggio di piedi o mani e i tentativi di intrusione con tronchesi che non possono essere utilizzati poiché non c’è abbastanza spazio tra le maglie.

HSF Activa™ è un sistema di recinzione sensibile in grado di rilevare i tentativi d’intrusione, taglio, sfondamento e scavalcamento. A differenza dei sistemi di protezione convenzionali a cui vengono applicati esternamente gli elementi di protezione attiva, HSF Activa™ è un sistema integrato predisposto, che accoglie all’interno della struttura e dei cavidotti appositamente studiati, gli elementi di protezione attiva (sensori) e i relativi cablaggi/linee di segnale, in modo protetto, invisibile e inviolabile.

Cavatorta Project fornisce prodotti per i settori Difesa, Energia, Data Center, industria, Oil & Gas, Infrastrutture, Trasporti, Telecomunicazioni idonei a proteggere aeroporti, strade/autostrade, ferrovie, metropolitane, impianti, stabilimenti, magazzini/depositi, perimetri industriali, caserme, campi, basi militari, ministeri, ambasciate. banche, infrastrutture critiche e obiettivi sensibili di ogni tipo.

Fonte: Cavatorta