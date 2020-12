In servizio con la Flotta del Mar Nero il terzo pattugliatore classe Bykov

L’RFS 363 Pavel Derzhavin, pattugliatore classe Vasiliy Bykov è stata l’ultima nuova unità della Marina Russa a entrare in servizio quest’anno. Commissionato con la Flotta del Mar Nero il 27 novembre nella base di Novorossiysk, come ha riferito la TASS, il nuovo pattugliatore del tipo Project 22160 ha iniziato le attività di addestramento dell’equipaggio.

Realizzata nei cantieri navali sul fiume Volga di Zelenodolsk, il Pavel Derzhavin è la terza nave della sua classe progettata dal Severnoye Design Bureau (parte della United Shipbuilding Corporation) e costruita con tecnologia stealth utilizzando il concetto modulare che consente l’imbarco alternativo di diversi tipi di armamento e dotazioni configurando la nave in base alle esigenze. La prima unità della classe, la Vasiliy Bykov, è entrata a far parte della Marina russa nel dicembre 2018 e il completamento delle consegne delle 6 unità programmate è previsto entro il 2022.

Il pattugliatore Project 22160 ha una lunghezza di 94 metri, una larghezza di 14, un pescaggio di 3,4 ed ha un dislocamento standard da 1.300 a 1.700 tonnellate con un equipaggio di 80 persone.

Alimentati da un sistema di propulsione di tipo CODAG (combinato diesel e gas), può raggiungere una velocità massima di 30 nodi e un’autonomia di 6mila miglia.

L’armamento è modulare e poderoso per un “pattugliatore” e consiste in un cannone automatico a doppio uso AK-176MA da 76,2 mm, celle VLS (Vertical Launching Systems) per missili da crociera Kalibr-NK e antiaerei 3S90M VLS (Buk M2). Per l’esportazione la nave viene proposta armata con un sistema missilistico a corto raggio 3M-47 Gibka dotato di missili Igla Sa-24.

Agli armamenti indicati si aggiungono due mitragliatrici MTPU da 14,5 mm, diversi tipi di lanciagranate automatici e sistemi modulari che includono siluri da 324 mm antisottomarino e antisiluro Paket NK e missili antinave 3M24 Uran.

(con fonte e Foto TASS)