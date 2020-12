Nuovo contratto governativo per CY4GATE

CY4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, ha reso noto oggi che fornirà un complesso sistema di cyberintelligence per una primaria articolazione di sicurezza governativa.

Le tecnologie fanno parte della famiglia di prodotti di Cyberintelligence e si basano sull’utilizzo di sofisticate tecniche di di artificial intelligence, machine learning e cognitive computing all’avanguardia in Italia ed Europa.

La fornitura, del valore di un milione di euro avrà un significativo impatto sulla crescita futura dell’azienda. Inoltre la società comunica che, al fine di rendere adeguata la struttura ai numerosi contratti acquisiti

recentemente e di essere pronta alla forte crescita del mercato prevista nella prima metà del 2021:

al 31 dicembre 2020 il personale conterà di 100 unità;

La forza commerciale, come definito in sede di IPO, è stata fortemente rafforzata e conta ad oggi di 10 risorse con un forte esperienza nel settore governativo e corporate.

Come definito in sede di IPO la società aprirà nel gennaio 2021 una sede a Milano per favorire lo sviluppo del mercato corporate.

“Il 2020, fortemente condizionato da fattori esogeni rilevanti, ha dimostrato l’assoluta validità della strategia di Cy4gate basata sullo sviluppo di prodotti SW proprietari” ha dichiarato Eugenio Santagata (nella foto a lato), CEO di CY4GATE. “Il modello da noi impostato non solo infatti si dimostra anticiclico e resiliente ma sarà l’elemento abilitante per la futura crescita della società sia in Italia che all’estero”.

Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’AIM da giugno 2020, CY4GATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.

Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: DSINT, HYDRA, EPEIUS, Gens.AI, Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security