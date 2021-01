Londra dona Land Rover RWMIK protette alle forze libanesi

La Gran Bretagna continua a fornire aiuti e supporto all’esercito Libanese con l’invio di un lotto di 100 veicoli protetti da pattugliamento Land Rover RWMIK (Revised Weapons Mounted Installation Kit) che verranno consegnati nei prossimi giorni.

La donazione, del valore di 1,5 milioni di sterline “rafforzerà ulteriormente la stabilità al confine libanese con la Siria e aiuterà le LAF a contrastare gli sforzi di attraversamento di terroristi e contrabbandieri. nel Paese”, come recita un comunicato stampa diffuso dall’ambasciata britannica in Libano.

Il Regno Unito ha rafforzato il supporto al Libano e alle sue forze armate dopo la devastante esplosione nel porto di Beirut dell’agosto scorso e ha sostenuto l’esercito libanese supportandone lo schieramento di quattro reggimenti lungo le frontiere terrestri, costruendo più di 75 torri di osservazione lungo il confine, fornendo 350 Land Rover e addestrando più di 11.000 membri del personale delle Lebanese Armed Forcers (LAF) nel contrasto di miliziani e contrabbandieri.

“Sono lieto che il Regno Unito sia stato in grado di aiutare con questa donazione. Questi veicoli faranno davvero la differenza per il lavoro dei reggimenti di frontiera terrestre, i cui sforzi rendono la vita più sicura per tutte le comunità in Libano “, ha detto Martin Longden, inviato speciale della Gran Bretagna in Siria.

L’esperto libanese e il brigadiere delle forze di sicurezza in pensione Naji Mlaeb ha sottolineato la necessità di tali veicoli per supportare la missione di sicurezza del confine del paese. “Questi veicoli faciliteranno il trasporto delle forze armate nel terreno accidentato dei confini, sia a nord che a est, dove la maggior parte delle strade che collegano le torri di guardia non sono nemmeno asfaltate ma sono strade sterrate aperte dall’esercito libanese per spostarsi tra le torri”.

Foto UK Mod