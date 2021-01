Radar israeliani EMR per la difesa aerea della Slovacchia

Il governo slovacco ha approvato la scorsa settimana l’acquisto di 17 sistemi radar da difesa aerea MMR prodotti da ELTA Systems, controllata da Israel Aerospace Industries (IAI), per 150 milioni di euro.

L’accordo, siglato dalla Direzione della Cooperazione per la Difesa Internazionale (SIBAT) presso il Ministero della Difesa israeliano, include il trasferimento di tecnologia nonché la cooperazione industriale. I componenti radar saranno prodotti in collaborazione con industrie slovacche in cooperazione con personale dell’IAI e del Ministero della Difesa.

I sistemi radar MMR sono già da tempo integrati nelle reti NATO e hanno ampie capacità di rilevare le minacce aeree: circa 130 esemplari sono stati consegnati alle forze armate di Israele, Repubblica Ceca (8), Ungheria (1), Stati Uniti e Canada.

Fonte e Foto IAI