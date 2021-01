La Bundeswehr vuole altri mille autocarri Iveco Veicoli Difesa

La Bundeswehr tedesca – tramite la BAAINBw (Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support) – ha assegnato a Iveco Defence Vehicles un contratto quadro per la fornitura di un massimo di 1.048 Trakker militari da consegnare tra il 2021 e il 2028.

Il programma prenderà il via con un lotto fisso iniziale di 224 veicoli 8×8 della gamma Trakker che saranno forniti in cinque diverse configurazioni preparate per il trasporto di container ISO 20, con gru idrauliche e sistemi a verricello.

Tutti i veicoli soddisfano il più moderno livello di emissioni EURO-6 e verranno forniti con una cabina protetta che attualmente offre i migliori livelli di protezione balistica, antimine, NBC e IED. Queste cabine forniscono anche agli utenti un livello elevato di comfort dell’equipaggio e sono progettati per ospitare una varietà di moderni sistemi di comunicazione e comando militari.

Negli ultimi anni, Iveco Defence Vehicles ha consegnato all’esercito tedesco circa 2.000 veicoli della sua vasta gamma di prodotti, comprese le versioni personalizzate protette (es. GTF 8×8 batch 1 e 2, TEP-90, STW-8×8, Tipper-8×8, Sideloader- 8×8, ISO-container-transport-8×8 e Tractor-6×6), che sono già stati ampiamente messi in campo nei contesti operativi.

Foto Iveco Defence Vehicles