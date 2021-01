La Tunisia ha acquistato equipaggiamenti militari turchi per 150 milioni di dollari

Cinque società turche hanno venduto alla Tunisia attrezzature militari per un valore di 150 milioni di dollari negli ultimi tempi, dai droni ai veicoli blindati.

Alla fine di dicembre, Ismail Demir (nella foto a sinistra), sottosegretario alla testa dell’Agenzia turca per l’industria della difesa (SSB), ha affermato che “la nostra industria ha effettuato esportazioni significative in Tunisia negli ultimi giorni dell’anno.

Sotto il coordinamento della nostra Agenzia, cinque delle nostre società hanno firmato esportazioni per un totale di 150 milioni di dollari “.

Una lista della spesa che include veicoli aerei senza pilota (UAV) TAI Anka, veicoli blindati protetti BMC Kirpi, Vuran e Nurol Makina Ejder Yalcin, veicoli Katmerciler e sistemi elettro-ottici Aselsan.

La Tunisia aveva già ordinato 70 veicoli blindati Ejder Yalcin (nella foto sotto) all’azienda Nurol Makina nel 2016 mentre nel 2014 aveva ordinato 100 veicoli Kirpi.

Sempre nel gennaio 2020, è stato finalizzato un accordo con Turkish Aerospace Industries (TAI) per 6 droni Anka-S armati con due stazioni di controllo per un valore di 80 milioni di dollari dopo la visita a Tunisi del presidente turco Recep Erdogan.

L’Anka-S (nella foto d’apertura)può essere dotato di una varietà di carichi utili, tra cui il radar Aselsan SARPER, l’infrarosso Star Safire 380-HDL e il collegamento per comunicazioni satellitari.

I prodotti militari turchi si sono fatti strada negli ultimi tempi in paesi di tutto il mondo, compresa l’Africa, con veicoli Kirpi in servizio in Libia e Somalia e veicoli Katmerciler in Uganda. Nurol Makina ha trovato successo in Senegal con il suo Ejder Yalcin. Otokar ha venduto centinaia di veicoli in tutto il continente nel corso degli anni.

Nel dicembre 2020 il SIPRI di Stoccolma ha elencato la Turchia come uno dei quattro esportatori di armi emergenti insieme a Brasile, Repubblica di Corea (Corea del Sud) e Emirati Arabi Uniti (EAU). Questi fornitori emergenti tendono ad esportare armi principalmente in paesi in Africa, Asia, America Latina e Medio Oriente.

Il SIPRI ha osservato che le esportazioni di armi della Turchia sono aumentate rapidamente dall’inizio degli anni 2000. Tra il 2010-14 e il 2015-19 il volume di armi esportate dalla Turchia è aumentato dell’86%.

Tra il 2015 e il 2019 si è classificato in media come il 13° più grande esportatore di armi al mondo, rispetto al 19° tra il 2010 e il 2014, e rappresentava lo 0,8% delle esportazioni mondiali di armi. Nel 2010-19 ha esportato importanti armi in 28 paesi, oltre ai ribelli siriani.

