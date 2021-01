CY4GATE cresce oltre l’80 per cento, vara il pano industriale e riorganizza i suoi vertici

CY4GATE (AIM: CY4), società attiva nel mercato cyber a 360°, ha reso noto che Il Consiglio di Amministrazione tenutosi ieri, ha esaminato i Dati economico-finanziari preconsuntivi al 31 dicembre 2020 e approvato il Piano industriale 2021-2023.

I ricavi totali, in un intervallo da 12,5 a 13 milioni di euro, evidenziano una significativa crescita superiore all’80% rispetto al 31 dicembre 2019. Tale incremento è dovuto all’importante numero di contratti firmati, nel corso dell’anno con un considerevole picco nell’ultimo trimestre del 2020, con clienti Istituzionali governativi per prodotti di proprietà nell’ambito della Cyberintelligence e Cybersecurity (D-SINT e la suite di LAWFUL INTERCEPTION e Real time analytics -RTA) e in maniera ancora residuale con clienti Corporate per prodotti di proprietà di Cybersecutity (QUIPO e Real time analytics -RTA).

La marginalità compresa intervallo tra 6,5 e 6,7 milioni di euro evidenzia un rilevante miglioramento di oltre 100% rispetto al 2019 dovuta al positivo andamento del fatturato e al modello di business altamente scalabile attraverso la vendita di software di proprietà. La posizione finanziaria netta positiva e si attesta in un range compreso tra 8,5 e 9 milioni.

Il Piano Industriale 2021-2023

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha analizzato e approvato il Business Plan 2021 – 2023. Lo scenario nel quale è stato costruito il Piano, ad oggi esclusivamente con crescita organica, prevede un forte sviluppo dei mercati di riferimento di CY4GATE, nonché l’ulteriore spinta che deriverà dall’utilizzo dei fondi del Recovery Fund a livello Cyber.

Le assunzioni alla base della crescita dei Ricavi, nell’arco del triennio, derivano dal consolidamento ed ulteriore incremento dei contratti con clienti governativi, aumento dei contratti su clienti corporate, con gli attuali prodotti proprietari; dallo sviluppo di ulteriori prodotti cyber sempre proprietari, nonché dall’espansione nei mercati esteri nei tre anni di Piano, per arrivare a raggiungere a fine 2023 un obiettivo di fatturato con una crescita organica del 40% (CAGR).

Il piano approvato non include crescita per linee esterne tramite operazioni straordinarie alle quali la società sta lavorando, come definito in sede di IPO, che darà una ulteriore accelerazione alla crescita di CY4GATE.

Tra i principali target 2023 si evidenziano:

▪ Ricavi totali superiori ai €30 milioni

▪ Marginalità nell’intorno del 40% (EBITDA Margin)

▪ PFN positiva grazie alla positiva generazione di cassa

Nuovo Ceo e Comitato Strategico

Inoltre, Cy4Gate ha reso noto che l’amministratore delegato Eugenio Santagata, “in un passaggio concordato tra tutti i principali stakeholder di riferimento per il proprio business, assumerà dal 1° Aprile 2021 un importante incarico dirigenziale in un primario gruppo tecnologico italiano”.

Nel tardo pomeriggio di ieri un comunicato di TIM ha informato che, a partire dal prossimo primo aprile, Eugenio Santagata (nella foto a sinistra) entrerà a far parte del Gruppo TIM e andrà ad assumere l’incarico di Amministratore Delegato di Telsy Spa e svolgerà anche il compito di Advisor del CEO di Gruppo TIM per lo sviluppo e la gestione dei prodotti e servizi di cybersecurity.

Il Consiglio di Amministrazione di CY4GATE ha individuato Emanuele Galtieri, già Vice Direttore Generale della Società, quale nuovo CEO e, a tal fine, proporrà la sua nomina quale Amministratore all’Assemblea dei Soci che sarà convocata per l’approvazione del Bilancio 2020. Galtieri avrà l’importante compito di continuare e rendere operativo il piano strategico di CY4GATE.

Al fine di ottimizzare ed efficientare gli sforzi comuni per la strategia di crescita di CY4GATE viene istituto un Comitato Strategico, con focus anche su crescita mediante M&A, presieduto dal Prof. Alberto Sangiovanni Vincentelli, e composto da Domitilla Benigni, Presidente di Cy4Gate e CEO di Elettronica, Emanuele Galtieri (una volta divenuto Amministratore Delegato della Società) ed Eugenio Santagata il quale conserverà la carica di membro del CdA della Società.

“Con Eugenio abbiamo lavorato fianco a fianco per più di 15 anni e voglio esprimere un sentito ringraziamento nei suoi confronti per l’importante contributo nel gruppo Elettronica ed in particolare per la creazione e valorizzazione di CY4GATE che, in pochi anni, è diventata uno dei più importanti player nel segmento Cyber in Italia ed Europa” ha dichiarato Domitilla Benigni, (nella foto a sinistra) CEO di Elettronica e Presidente di CY$GAYTE.

“Auguro ad Eugenio i migliori successi nella nuova sfida professionale, e ad Emanuele i migliori auguri per l’importante sfida che ci attende”.

Eugenio Santagata ha ringraziato “il Presidente e il Consiglio di Amministrazione per la piena e completa fiducia e il supporto ricevuti in questi anni. CY4GATE è una società affermata, con un modello di business vincente, che ha dimostrato forte resilienza anche a fronte di congiunture esterne straordinarie, come l’attuale situazione emergenziale.

Ad Emanuele mi legano 30 anni di conoscenza professionale, comune background e profonda stima. Sono certo saprà condurre la Società verso nuovi e più sfidanti traguardi. Sono onorato, inoltre, di poter continuare a sviluppare in maniera sistemica in Italia le competenze, le capacità industriali e di business nel mercato e nell’industria Cyber ed high-tech. Inoltre” – continua Santagata.

“Sono estremamente soddisfatto degli ottimi risultati economico-finanziari conseguiti per l’anno 2020. Frutto, oltre che di una precisa strategia di crescita, di una squadra di Manager vincente e determinata nel raggiungimento degli obiettivi prefissati fino ad ora. Ripongo totale fiducia nell’amico e nuovo CEO Emanuele Galtieri (nella foto a sinistra) nella guida ed esecuzione dell’importante Piano Industriale 2021-2023, che abbiamo costruito insieme alla squadra, che continuerò a supportare con la mia presenza nel Consiglio e Comitato Strategico di CY4GATE”.

Emanuele Galtieri ha dichiarato: “Sono particolarmente grato e onorato per la fiducia riconosciutami dal Board per la proposta di nomina – a decorrere dal 1° aprile p.v. – a CEO di CY4GATE. Nel raccogliere con grande entusiasmo l’importante eredità che Eugenio Santagata e i colleghi di CY4GATE hanno saputo costruire in pochi anni, sento forte la responsabilità nei confronti dei Clienti e degli Azionisti di garantire la piena soddisfazione delle elevate aspettative”.