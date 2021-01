CY4GATE rafforza i vertici della squadra manageriale

CY4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, ha reso noto il rafforzamento del vertice della squadra manageriale al fine di accelerare la realizzazione degli obiettivi di crescita e la strategia di sviluppo nel medio lungo termine, attraverso:

– nuove modalità lavorative sempre più digitali e flessibili;

– la valorizzazione dei talenti;

– la creazione di un ambiente di lavoro adeguato ai mercati di riferimento;

– il miglioramento del posizionamento strategico in Italia ed all’estero.

Risponde a questi obiettivi la nomina del Dott. Emanuele Galtieri quale Vice Direttore Generale della Società, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Eugenio Santagata, con deleghe alle risorse umane, business development e affari legali e societari.

Il Dott. Galtieri (nella foto a lato) , da Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ha ricoperto importanti incarichi operativi in Campania, ha conseguito lauree in legge e scienze politiche, ed è entrato nel gruppo Elettronica nel 2008. Negli ultimi 7 anni ha ricoperto l’incarico di Vice President People, Communication & ICT di Elettronica S.p.A. con responsabilità diretta sulla digital trasformation dell’azienda e ha maturato nei primi anni di permanenza nel Gruppo una significativa esperienza in ambito business development in Sud America e Asia.

La Società informa, inoltre, che il giorno 26 gennaio alle ore 15:00 CET organizzerà un evento riservato agli investitori istituzionali durante il quale verrà fornito un aggiornamento relativo all’andamento della Società e le

sue prospettive future. A breve seguiranno dettagli dell’evento.

Domitilla Benigni, CEO di Elettronica e Presidente di Cy4gate, ha affermato: “La nomina di Emanuele in Cy4gate conferma l’impegno e la volontà di Elettronica Group di rafforzare la crescita di Cy4gate con un “key executive” di grande valore ed esperienza che siamo convinti potrà dare un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi strategici della società valorizzando ancora di più il capitale umano che rappresenta il più grande asset del nostro gruppo e di Cy4gate”.

Per l’amministratore delegato di CY4GATE, Eugenio Santagata,“Cy4gate è una società leader nel settore della Cybersecurity e Cyberinteligence, in grado di attirare i migliori talenti grazie a un ambiente di lavoro dinamico, digitale e all’avanguardia nelle tecnologie avanzate (machine learning, intelligenza artificiale e cognitve computing). Il talento delle sue persone rappresenta uno degli asset più importanti per rispondere alla sempre maggiore complessità della trasformazione del mercato”.

Emanuele Galtieri. Ha sottolineato che “il mio obiettivo è proprio quello di supportare l’organizzazione per rafforzare la sua strategia di business globale facendo leva sulle abilità delle persone che la compongono, attraverso un programma di attività volto a svilupparne le competenze necessarie per realizzare gli obiettivi aziendali in Italia ed all’estero”.