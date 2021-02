GAIANI: IN CONGO OCCORRE MAGGIORE ATTENZIONE AI PROBLEMI DI SICUREZZA PER I DIPLOMATICI

Intervistato da TGCOM24 Mediaset, il direttore di ANALISI DIFESA evidenzia le tematiche legate alla sicurezza nelle vicende che hanno portato all’uccisione del nostro ambasciatore in Congo e del carabiniere che lo scortava. In quelle aree ad alto rischio non ha senso esporre diplomatici di rango così elevato a imboscate, sequestri e uccisioni.

https://youtu.be/fBgoQnpwusM