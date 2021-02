L’Aeronautica addestra il personale kuwaitiano in vista della consegna dei Typhoon

Il personale della forza aerea kuwaitiana è giunto in questi giorni nella base di Cameri dopo lo svolgimento di un corso di lingua inglese presso la Scuola di Aviation English di Loreto e dopo aver superato un corso di “Basic Knowledge” presso la Scuola Specialisti di Caserta. Queste due fasi di formazione hanno fornito ai tecnici un pacchetto di conoscenze di base che consentiranno loro di accedere ai corsi per l’acquisizione della “Licenza Militare di Manutentore Aeronautico” sul velivolo Eurofighter.

I percorsi addestrativi in svolgimento presso la Direzione Addestramento del 1°RMV sono svolti in aderenza alla norma europea di riferimento, EMAR-66 recepita in Italia con la Direttiva AER(EP).P66, e sono di tre tipologie: B2 (sistemi avionici/elettromeccanici), B1.1 (sistemi meccanici/propulsore) e, corso “B-arm” rivolto a personale armiere.

I corsi di formazione prevedono sia una parte teorica che una pratica: conoscenza introduttiva al velivolo, struttura del velivolo, funzionamento dei vari sistemi, sistema propulsore, sistemi di Armamento.

Il personale docente del 1° RMV, al fine di fornire una formazione più dettagliata, ha ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore percorso addestrativo su elementi base di “Assicurazione di qualità e concetti di base di airworthiness“, con un approfondimento specifico sulle principali norme internazionali in materia.

Alla fine del percorso, che si concluderà nel mese di aprile, i tecnici kuwaitiani accederanno alla successiva fase di addestramento pratico che verrà effettuata presso il 4° Stormo di Grosseto. L’Aeronautica del Kuwait ha ordinato in Italia 28 caccia Eurofighter Typhoon.

La Direzione Addestramento del 1° Reparto Manutenzione Velivoli ha il compito di fornire e garantire l’organizzazione la pianificazione e lo svolgimento dei programmi di addestramento e di qualificazione professionale di tutto il personale impiegato nella manutenzione delle flotte dei velivoli Tornado ed Eurofighter, on-aircraft e off-aircraft, e degli operatori di officina su AGE meccanico.

Attualmente la Direzione è certificata come ente di formazione per il personale operante all’interno della manutenzione secondo la norma AER(EP).P 2147 e il personale istruttore è stato impegnato nella redazione di nuovi syllabi, sia in lingua italiana che in lingua inglese, in conformità con le norme introdotte dall’European Defence Agency (EDA), EMAR 147 ed EMAR 66, recepite nel quadro normativo nazionale con AER(EP).P-147 e AER(EP).P-66, adeguando i programmi formativi dei corsi erogati ai nuovi requisiti previsti dalle norme.

Il Reparto è in grado di erogare i corsi per il rilascio della Licenza di Manutentore Militare Aeronautico sui velivoli Eurofighter e Tornado per tre tipologie di specializzazione: B1.1, B2 e C.

(con fonte Aeronautica Militare – T.Col. Diego Spadafora – 1° RMV)