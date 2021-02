Mini-droni Airbus Aliaca per la Marina Francese

Survey Copter, la controllata di Airbus Defence and Space per i mini-droni, ha firmato un contratto con l’agenzia per gli acquisti del Ministero della Difesa francese (Direction générale de l’armement – DGA) per la fornitura alla Marina francese di 11 sistemi (22 velivoli) di droni elettrici ad ala fissa Aliaca versione marittima (denominata dalle autorità francesi SMDM / “Mini-drone systems on board the Navy”), e della relativa formazione e supporto logistico integrato. Le prime consegne sono previste per il 2021.

Il drone marittimo Aliaca è un sistema ad alta resistenza in grado di eseguire missioni di 3 ore entro un raggio di 50 km (27 miglia). Perfettamente adatto alle missioni marittime ad alte prestazioni del carico utile EO/IR stabilizzato al giroscopio e qualificato per operare in condizioni ambientali più difficili.

Lanciato da una catapulta, il drone marittimo Aliaca conclude il suo volo con un atterraggio automatico grazie ad una specifica soluzione di net landing. Con un peso massimo al decollo di 16 kg e un’apertura alare di 3,6 m per 2,2 m di lunghezza, Aliaca è alimentato da un potente ma silenzioso motore elettrico. Il sistema può essere facilmente configurato in meno di 15 minuti da soli 2 operatori.

Di facile utilizzo, la stazione di terra consente all’operatore di monitorare continuamente il volo automatico del drone, ricevendo in tempo reale, giorno e notte, immagini e dati AIS (Automatic Identification System) raccolti dai sensori di bordo.

È progettato per svolgere diversi tipi di missioni attorno alle navi, come il mantenimento della situazione tattica, la lotta alle attività illecite in mare, il monitoraggio del traffico, il rilevamento dell’inquinamento, il monitoraggio di comportamenti sospetti vicino al mare, la sorveglianza delle navi e delle coste.

Questa leggera soluzione aerea consente alle navi da trasporto, che di solito non dispongono di risorse aeree, di migliorare le operazioni di controllo, supportare il processo decisionale e migliorare la loro reattività durante le operazioni. Il drone marittimo Aliaca può essere facilmente integrato a bordo di qualsiasi nave, con o senza piattaforma per elicotteri, e facilmente azionato e immagazzinato su piccole imbarcazioni grazie ai bassi vincoli logistici. La sua integrazione non richiede alcuna modifica sostanziale a bordo o lo stoccaggio di carburante speciale.

Frutto di 10 anni di investimenti in ricerca e sviluppo ed esperimenti in mare, il drone marittimo “standard” Aliaca di Survey Copter è un sistema robusto, resistente alla corrosione degli ambienti marini e ai vincoli dell’ambiente elettromagnetico delle navi. Inoltre beneficia di un efficiente sistema di recupero completamente automatico e quindi non richiede alcun intervento umano durante la fase di recupero.

Fonte: Airbus