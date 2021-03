MBDA si aggiudica il primo contratto per il nuovo sistema Albatros NG

MBDA si è aggiudicata il primo contratto per Albatros NG, un nuovissimo sistema di difesa aerea basato sul missile CAMM-ER. Questo primo ordine, da parte di un cliente internazionale, segna un’ulteriore conferma dell’interesse suscitato dalla famiglia missilistica CAMM per la difesa aerea sul mercato globale e apre la strada ad ulteriori acquisizioni da parte dello stesso cliente e di altre Marine.

Albatros NG è un sistema NBAD (Naval Based Air Defence) di nuova generazione, basato sul CAMM-ER, variante a raggio esteso della famiglia CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), già in uso presso clienti di tutto il mondo come munizione su cui si basano sistemi finalizzati alla difesa aerea sia basata a terra sia su nave.

Sulla base del contratto sottoscritto, Albatros NG sarà in servizio nel 2024.

Albatros NG, il cui nome deriva dai tradizionali sistemi Albatros, da anni in servizio presso la Marina Militare Italiana e diversi clienti esteri, è adatto come sistema di difesa aerea per piattaforme che vanno dai pattugliatori e le corvette fino ai cacciatorpediniere.

Consente inoltre una difesa complementare per le navi più grandi come fregate e cacciatorpediniere, già equipaggiate con un sistema di difesa aerea a lungo raggio. Può essere facilmente integrato senza significative modifiche alla struttura delle unità navali e il suo sistema di Comando e Controllo (C2) è progettato per consentire facilmente l’integrazione con i sistemi di gestione del combattimento navale (CMS) sia nuovi che esistenti.

Il missile CAMM-ER è in grado di fornire autodifesa e difesa delle navi consorti contro le nuove minacce aeree a distanze superiori a 40 km. Nel campo delle applicazioni terrestri sarà integrato nei nuovi sistemi di difesa aerea dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare Italiana. I sistemi della famiglia CAMM sono già stati consegnati all’esercito britannico, alla Royal Navy e a diverse nazioni estere.

I sistemi di difesa aerea che utilizzano i missili CAMM e CAMM-ER possono fornire alle Forze Armate una protezione avanzata contro la minaccia aerea, sempre in evoluzione, che include caccia e droni, munizioni guidate di precisione, missili di crociera e anti-nave a bassa quota e obiettivi dotati di bassa segnatura elettromagnetica, il tutto anche in presenza delle più recenti contromisure elettroniche.

Fonte: comunicato MBDA