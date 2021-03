Nuove commesse per CY4GATE

CY4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che fornirà sistemi di Cyber Intelligence ad alta tecnologia a cliente Governativo dell’Asia Centrale per un valore di circa 300.000 euro e Prodotti/Servizi di Cybersecurity per 325.000 euro ad importanti clienti Corporate dei segmenti high-tech, telco e trasporti.

Le forniture ai clienti governativi e corporate includono la delivery di prodotti proprietari su entrambi i segmenti in cui CY4GATE ha consolidato la propria Customer Value Proposition (Cyber Intelligence e Cyber Security), venendo riconosciuta quindi come qualificato player nella Cyber Warfare a 360°.

Sono soluzioni a tecnologia spinta e che fanno leva su sofisticati algoritmi di artificial intelligence, machine e deep learning, cognitive computing considerati allo stato dell’arte.

Eugenio Santagata, CEO e General Manager di CY4GATE (nella foto a lato) ha dichiarato che “Il 2021 prosegue con una fitta attività di iniziative di business development in Italia e all’estero, secondo le linee guida già definite per il triennio 2021-2023, che si stanno traducendo in acquisizione di nuovi clienti in differenti mercati e mi fa restare ottimista per il prossimo futuro”.

Emanuele Galtieri, Deputy General Manager di CY4GATE (nella foto sotto) ha sottolineato come “o contratti acquisiti sono indice della robustezza di un business model articolato su prodotti proprietari e differenziato su due segmenti government e corporate che rendono il business dell’azienda resiliente, mitigando gli effetti di turbolenze generate da fenomeni inattesi quali la pandemia”.

Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’AIM da giugno 2020, CY4GATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.

Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: DSINT, HYDRA, EPEIUS, Gens.AI, Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.



Fonte: comunicato CY4Gate