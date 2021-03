Nuovo ordine francese per i missili aria-aria MICA NG

Il Ministero delle Forze Armate francese ha annunciato il 18 marzo l’ordine per 367 missili aria-aria MICA NG (New Generation) con cui equipaggiare i caccia Dassault Rafale con consegne tra il 2028 e il 2031 come precisato dalla Direzione generale delle armi (DGA),

Varato nell’ambito della Legge di Programmazione Militare 2019-2025, il programma prevede un totale di 567 missili MICA NG di cui 200 sono già stati ordinati alla fine del 2018 per consegne dal 2026. I MICA NG sono destinati a rinnovare le capacità di intercettazione a medio raggio, combattimento ravvicinato e autodifesa dei caccia Rafale delle Forze aeree e Spaziali e dell’Aviazione Navale francese.

Questo ordine assicura da 200 a 300 posti di lavoro per almeno cinque anni presso MBDA e suoi subappaltatori; in totale, ha programmato MICA NG rappresenta un investimento dell’ordine di 1,8 miliardi di euro.

(con fonte DGA e MBDA)