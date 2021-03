Programma SEA 129: Northrop Grumman e Leonardo selezionati dalla RAAN

Northrop Grumman Australia (NYSE: NOC) e il team di Leonardo Australia sono stati selezionati per passare alla fase successiva del programma SEA129 Fase 5 per l’acquisizione di un sistema aereo senza pilota marittimo (MUAS) progettato per fornire una capacità dispiegabile di intelligence, sorveglianza, ricognizione e targeting (ISR & T) alla Royal Australian Navy (RAN). La proposta di Northrop Grumman e Leonardo migliorerà gli effetti sulla capacità e il processo decisionale tattico durante le operazioni marittime RAN.

La notizia è stata annunciata il 23 marzo a Canberra dal ministro della Difesa Marise Payne, la quale ha reso noto che BAE Systems Australia, Insitu Pacific, Northrop Grumman Australia, Raytheon Australia e Textron Systems Australia erano stati selezionati per il Blocco Uno di SEA129 Fase 5.

La proposta del team Northrop Grumman e Leonardo include la piattaforma e i sottosistemi Leonardo AWHero MUAS all’avanguardia, una capacità specificamente progettata per operare in ambienti marittimi complessi. L’AWHero si basa su un’architettura matura e modulare che consente un’ampia e facilmente riconfigurabile gamma di carichi utili, incluso il radar marittimo di Leonardo per una copertura dell’area ISR e T senza eguali.

L’offerta del team include anche una variante esportabile del rivoluzionario sistema di comando e controllo di Northrop Grumman Distributed Autonomy/Responsive Control (DA/RC). Integrato con la nave, la stazione di controllo e l’aereo, DA / RC fornirà un processo decisionale tattico migliorato e automatizzato alla RAN per aiutare a sconfiggere le minacce in un ambiente di minaccia complesso e imprevedibile.

Il software di autonomia collaborativa sarà anche incorporato nel laboratorio di integrazione dei sistemi distribuiti di Northrop Grumman Australia, che fornirà alla RAN e all’industria australiana un ambiente di sviluppo collaborativo per sfruttare efficacemente le tecnologie in evoluzione.

Una parte integrante della proposta di Northrop Grumman e Leonardo è l’impegno a massimizzare la partecipazione dell’industria australiana. Una rete di supporto nazionale solida e affidabile di comprovati membri del settore sarà impegnata nella produzione, consegna, sostegno e sviluppo successivo della capacità MUAS sovrana alle forze di difesa australiane per soddisfare le esigenze attuali e future della RAN.

Fonte: comunicato Northrop Grumman/Leonardo Australia

Foto Leonardo