CY4GATE annuncia il processo di “due diligence in esclusiva” propedeutico a un’integrazione societaria

CY4GATE (AIM: CY4), società attiva nel mercato cyber a 360°, ha comunicato che è in corso un processo di “due diligence in esclusiva” propedeutico al possibile accordo di integrazione societaria con una società (“target) attiva nel segmento della Cyber intelligence – Decision Intelligence.

Nell’ambito dell’acquisizione di aziende, la “Due Diligence” è un processo finalizzato ad accertare i contenuti di una attività di impresa al fine di permetterne una valutazione.

CY4GATE ha reso noto oggi che “si tratta di un’operazione in continuità con gli obiettivi del Piano Strategico (comunicato al mercato in data 22 gennaio 2021) che consentirà a CY4GATE di proseguire la già importante crescita in termini sia di volumi sia di marginalità intrapresa negli ultimi anni, nel mercato domestico e anche a livello internazionale con l’obiettivo di diventare la società leader Europeo nella Cyber Intelligence”.

Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale e quotata all’AIM da giugno 2020, CY4GATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.

Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: Quipo e Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.