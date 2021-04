La Grecia rafforza l’asse anti turco e schiera i Patriot in Arabia Saudita

La Grecia invierà una batteria di missili da difesa aerea a lungo raggio Patriot con un contingente fino a 120 militari in Arabia Saudita per contribuire alla protezione delle infrastrutture energetiche del regno dagli attacchi da cielo attribuiti all’Iran e alle milizie yemenite filo-iraniane Houthi che begli ultimi anni hanno colpito il territorio saudita con missili balistici e droni.

La fornitura greca era attesa da tempo, e arriva come parte di un accordo con cui i due Paesi hanno deciso di espandere la cooperazione militare.

L’accordo è stato firmato nell’incontro del 20 aprile a Riad tra i ministri di Esteri e Difesa ellenici, Nikos Dendias e Nikos Panagiotopoulos e il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhain.

I due ministri greci hanno incontrato anche l’erede al trono e titolare della Difesa, Mohammed bin Salman, insieme al viceministro della Difesa, Khaled bin Salman.

“La Grecia e l’Arabia Saudita stanno rafforzando la loro cooperazione diplomatica e nella difesa, puntando alla stabilità regionale”, ha dichiarato Dendias.

“Abbiamo firmato un accordo con il Consiglio di cooperazione del Golfo, qualcosa che entrambe le parti hanno ricercato per molto tempo”, ha aggiunto valutando che il dispiegamento dei Patriot rappresenta “un grande progresso nella nostra collaborazione con i Paesi del Golfo, e nel nostro contributo alla sicurezza delle risorse energetiche dell’Occidente”.

Secondo la stampa ellenica, l’accordo siglato prevede che sia l’Arabia Saudita a coprire i costi di trasporto e operatività della batteria missilistica in arrivo dalla Grecia.

Nei mesi scorsi erano circolate voci di esercitazioni congiunte tra le forze aeree saudite e greche e dell’invio di caccia F-15 di Riad nella base aerea di Suda, a Creta (che già ospita 4 F-16 degli Emirati Arabi Uniti) per l’esercitazione Eye of Falcon 1 tenutasi in marzo.

L’accordo con Riad allinea sempre più profondamente la Grecia in una stretta alleanza con le potenze arabe saudita, emiratina ed egiziana insieme a Israele e Cipro: un’alleanza che dal Mediterraneo Orientale al Medio Oriente raccoglie tutti i più acerrimi rivali della Turchia.