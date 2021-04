La fregata Rizzo in azione contro i pirati nel Golfo di Guinea

La fregata (FREMM) Rizzo schierata nel Golfo di Guinea nell’ambito dell’Operazione anti-pirateria Gabinia è intervenuta in soccorso a un mercantile attaccato da un motoscafo dei pirati

“La nostra Marina Militare continua a svolgere con successo la missione nel Golfo di Guinea. Nell’ambito dell’operazione Gabinia, lo scorso 21 aprile l’elicottero di nave Rizzo ha impedito un attacco di pirateria al largo delle coste nigeriane, mettendo in fuga un’imbarcazione veloce con 9 sospetti pirati e attrezzature idonee all’abbordaggio.” – ha reso noto ieri il sttosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli.

“Anche nel corso di questa delicata attività, così come in quella condotta lo scorso 30 marzo, in concorso con le forze navali francesi, che aveva portato al sequestro di 6 tonnellate di cocaina, il personale di Nave Rizzo ha dimostrato di saper svolgere con competenza e professionalità le delicate attività di deterrenza contro la pirateria e di vigilanza marittima” ha ricordato il sottosegretario.

“La nostra Marina Militare continuerà la sua missione nel Golfo di Guinea, un’area a rischio per gli attacchi di pirateria ai danni delle imbarcazioni e degli equipaggi in transito, ma allo stesso tempo di estrema rilevanza per il nostro Paese, per la sua stretta connessione con il Mediterraneo ed i forti interessi nazionali correlati.”

La fregata Luigi Rizzo ha lasciato il 23 febbraio la base navale di La Spezia per dirigere verso le acque del Golfo di Guinea, dove sarà impegnata per circa quattro mesi in missione di prevenzione e contrasto della pirateria e delle rapine a mano armata in mare ai danni di mercantili e altre imbarcazioni.

Foto Marina Militare e Difesa.it