A CY4GATE un contratto con una primaria società high-tech nazionale

CY4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che fornirà un sistema complesso di Cyber Decision Intelligence a primario cliente Corporate Hi-Tech Nazionale.

Il sistema è stato prescelto grazie all’elevato livello di performance dimostrate nell’impiego efficace di tecnologie d’avanguardia basate su sofisticati algoritmi di artificial intelligence (machine e deep learning), analisi predittiva e data mining, considerati allo stato dell’arte.

Il contratto si innesta nel più ampio progetto pluriennale di trasformazione digitale dell’azienda cliente e verrà eseguito in partnership con una società internazionale leader nella consulenza strategica.

Il sistema – integrando e correlando i big data attinti dal data lake aziendale – abiliterà la creazione di preziosi insights a supporto delle decisioni del CEO e dei top executive. Si tratta di un ulteriore step che conferma il robusto posizionamento strategico dell’azienda tanto sul segmento della cyber intelligence che della cyber security.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di CY4GATE ha dichiarato che “il successo conseguito testimonia come la strategia di business tracciata sia quella giusta. Cy4gate ha saputo intercettare e agganciare il trend di mercato dominante nel segmento cyber, modellando la propria customer value proposition ai bisogni emergenti. L’azienda è pronta a cogliere le imminenti opportunità che deriveranno dalle iniziative di digitalizzazione e messa in sicurezza del tessuto istituzionale e produttivo italiano supportati dal Recovery Fund”.

Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’AIM da giugno 2020, CY4GATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.

Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: Quipo e Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.

Fonte: comunicato CY4GATE