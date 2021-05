a4ESSOR ottiene l’accettazione della forma d’onda ESSOR HDR Base Waveform

a4ESSOR S.A.S (Alliance for ESSOR), joint venture multinazionale impegnata nello sviluppo di una tecnologia europea Secure Software Defined Radio (SDR), ha ottenuto l’accettazione formale della forma d’onda High Data Rate (HDR) Base Waveform, progettata nell’ambito del contratto ESSOR OC1 (European Secure SOftware Definito Radio – Operational Capability 1) firmato con OCCAR (Organization Conjointe de Coopération en matière d’ARmement).

Questo passaggio segue il riconoscimento di qualità e i test di accettazione della forma d’onda, effettuati con successo a novembre scorso nei laboratori Leonardo di Pisa. Si tratta di un importante risultato che premia due anni e mezzo di attività di sviluppo che hanno coinvolto tutte le industrie partner.

Nella fase successiva i partner di a4ESSOR porteranno la forma d’onda ESSOR HDR Base Waveform nelle rispettive Software Defined Radio (SDR). I test finali di interoperabilità tra le radio dei Paesi coinvolti completeranno il progetto ESSOR OC1 con il rilascio di ESSOR Target Waveforms aggiornate e pronte per essere impiegate negli scenari operativi.

Questo traguardo conferma non solo la maturità della tecnologia ESSOR ma dimostra anche che la cooperazione, sia tra Stati che tra aziende, rappresenta un elemento chiave per aumentare l’efficacia dei prodotti e la competitività delle industrie europee attive nel mercato mondiale delle comunicazioni.

a4ESSOR è una joint venture tra Bittium (Finlandia), Indra (Spagna), Leonardo (Italia), Radmor (Polonia), Rohde &

Schwarz (Germania) e Thales (Francia), responsabile della gestione delle attività industriali nel quadro del programma ESSOR e del coordinamento del lavoro di tutti i partner.

Il programma ESSOR è stato lanciato nel 2009 sotto l’egida dell’Agenzia Europea per la Difesa (EDA). L’obiettivo è

sviluppare un’architettura radio software e una nuova compagine ESSOR HDR WF, al fine di facilitare l’interoperabilità tra le Forze Armate europee.

Lo scopo del programma ESSOR è sviluppare la tecnologia pan-europea Software Defined Radio (SDR) al fine di migliorare la capacità delle Forze Armate di cooperare nelle operazioni di coalizione. Il programma è stato avviato nel 2009 sotto l’egida dell’Agenzia europea per la difesa (EDA) ed è attualmente sponsorizzato dai governi di Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna.

La joint venture Alliance for ESSOR (a4ESSOR SAS) è stata scelta dall’Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement (OCCAR) per gestire il consorzio industriale, di cui fanno parte Bittium (Finlandia), Indra (Spagna), Leonardo (Italia), Radmor (Polonia), Rohde & Schwarz (Germania) e Thales (Francia).

In aggiunta alla forma d’onda HDR (European High Data Rate), il programma ha prodotto e convalidato un’architettura SDR europea, che è stata qualificata su sei diverse piattaforme europee. I vantaggi dell’interoperabilità della forma d’onda sono regolarmente dimostrati attraverso test di rete che coinvolgono diverse piattaforme nazionali.



a4ESSOR S.A.S. è una joint venture di diritto francese, costituita da sei società leader nell’UE: Bittium Wireless Ltd, Indra, Leonardo Spa, Radmor SA, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG e Thales Communications & Security SAS) per gestire il contratto ESSOR (European Secure SOftware defined Radio) assegnato da OCCAR-EA e promuovere i prodotti ESSOR nella comunità SDR.

Fonte comunicato a4ESSOR