Buoni risultati per Fincantieri nel primo trimestre del 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri SpA, riunitosi ieri sotto la presidenza di Giampiero Massolo, ha esaminato e approvato le informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2021.

A margine della riunione del Consiglio Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri, ha commentato: “I risultati del primo trimestre fotografano un’azienda in piena salute che, come previsto, conferma la guidance, registra ricavi in crescita e l’aumento della marginalità. Accanto a questi segnali positivi, che si accompagnano al lieve miglioramento del quadro economico complessivo in virtù anche dei progressi registrati sul fronte dell’emergenza pandemica, salutiamo con favore la cauta ripartenza delle crociere in Europa, alla quale farà seguito a breve il mercato statunitense.

Ciò è reso possibile grazie ai rigidi protocolli sanitari adottati dalle società armatrici che rendono le loro navi totalmente sicure e alla tecnologia che nel frattempo abbiamo identificato per sanificare l’aria e ridurre la possibilità dei contagi. È importante segnalare il dato sulle prenotazioni per il 2022, che registra livelli in linea o migliori rispetto a quelli pre-Covid.”

Bono ha poi concluso: “Vorrei ricordare che al centro della nostra azione c’è anche il grande lavoro che, a servizio del Governo, stiamo portando avanti insieme ad altri grandi gruppi nazionali ed esteri, pienamente convinti che la collaborazione tra le nostre migliori forze produttive per la messa a terra dei progetti presentati nell’ambito del Recovery Plan porterà alla rinascita del Paese”.

Risultati consolidati al 31 marzo 2021

Confermata guidance 2021 : ricavi +25%-30% (escluse le attività passanti) con EBITDA margin al 7%

: ricavi +25%-30% (escluse le attività passanti) con EBITDA margin al 7% Ricavi al 31 marzo 2021 pari a euro 1.426 milioni, escluse le attività passanti, presentano un incremento del 9,1% rispetto al primo trimestre 2020 (euro 1.307 milioni al 31 marzo 2020), in linea con le previsioni per i primi tre mesi dell’anno

escluse le attività passanti, presentano un incremento del 9,1% rispetto al primo trimestre 2020 (euro 1.307 milioni al 31 marzo 2020), in linea con le previsioni per i primi tre mesi dell’anno EBITDA pari a euro 101 milioni (euro 72 milioni al 31 marzo 2020), EBITDA margin al 7,0% , in aumento del 27,3% rispetto al 31 marzo 2020 (pari a 5,5%), conferma il trend positivo già avviato nel Q4 2020

(euro 72 milioni al 31 marzo 2020), , in aumento del 27,3% rispetto al 31 marzo 2020 (pari a 5,5%), conferma il trend positivo già avviato nel Q4 2020 Oneri estranei alla gestione ordinaria connessi alla diffusione del COVID-19 pari a euro 14 milioni , principalmente riconducibili alla minore efficienza produttiva e ai costi per garantire salute e sicurezza del personale

connessi alla diffusione del , principalmente riconducibili alla minore efficienza produttiva e ai costi per garantire salute e sicurezza del personale Indebitamento finanziario netto, pari ad euro 1.617 milioni (euro 1.062 milioni al 31 dicembre 2020), è in linea con le attese e coerente con l’andamento dei volumi sviluppati nel trimestre e con il piano di consegne (con 7 unità cruise nell’anno di cui 3 nel solo Q3) e tenderà ad attestarsi, a fine anno, a valori prossimi al 2020

(euro 1.062 milioni al 31 dicembre 2020), è in linea con le attese e coerente con l’andamento dei volumi sviluppati nel trimestre e con il piano di consegne (con 7 unità cruise nell’anno di cui 3 nel solo Q3) e tenderà ad attestarsi, a fine anno, a valori prossimi al 2020 Carico di lavoro complessivo pari ad euro 34,4 miliardi, circa 6,6 volte i ricavi del 2020 con ordini acquisiti nel trimestre per euro 0,3 miliardi : il backlog al 31 marzo 2021 è pari a euro 26,5 miliardi (euro 27,7 miliardi al 31 marzo 2020) con 98 navi in portafoglio e il soft backlog a circa euro 7,9 miliardi (circa euro 4,2 miliardi al 31 marzo 2020)

: il backlog al 31 marzo 2021 è pari a euro 26,5 miliardi (euro 27,7 miliardi al 31 marzo 2020) con 98 navi in portafoglio e il soft backlog a circa euro 7,9 miliardi (circa euro 4,2 miliardi al 31 marzo 2020) Consegnate l’unità militare LSS Vulcano, nell’ambito del programma di rinnovo della flotta della Marina Militare Italiana, e la expedition cruise vessel Coral Geographer, la seconda unità di lusso di piccole dimensioni per la compagnia australiana Coral Expeditions

Key messages

Riconosciuto pivotal role in ambito nazionale ed internazionale nei settori core e nei nuovi mercati

nei settori core e nei nuovi mercati Continuing Innovation : avanzamento nello sviluppo di know-how e tecnologie innovative

: avanzamento nello sviluppo di know-how e tecnologie innovative Vantaggio competitivo raggiunto per cogliere ulteriori opportunità nel mercato militare e in quello delle energie rinnovabili e delle navi speciali

Highlights

Cruise – calendario delle consegne rispettato

– Viking Venus, la prima delle cinque unità cruise in consegna dai cantieri italiani, è stata consegnata il 15 aprile ad Ancona alla società armatrice Viking

Naval – ulteriore consolidamento e cooperazione internazionale

– Iniziate le attività per SEA Defence: progetto sostenuto dagli Stati Membri dell’UE e volto allo sviluppo delle tecnologie da includere nella prossima generazione di piattaforme navali

– European Patrol Corvette (EPC): firmato dalla JV Naviris e da Navantia un MoU per la cooperazione industriale tesa allo sviluppo della EPC nell’ambito del programma europeo PESCO[1]

Offshore – VARD rafforza il suo posizionamento nel segmento delle navi speciali

– Ordine per la progettazione di una unità di riparazione di cavi sottomarini per il leader di settore Orange Marine

– Ordine per 3 unità SOV (service operation vessel) per la manutenzione del campo eolico marino più esteso al mondo (Dogger Bank – UK) commissionate da North Star Renewables

Polo tecnologico

– Cloud computing[2]: Fincantieri e Amazon Web Services hanno firmato un accordo di cooperazione per contribuire all’accelerazione dell’innovazione digitale e dello sviluppo tecnologico nel Paese, con la fornitura di soluzioni tecnologiche e infrastrutturali per le istituzioni, grandi aziende, PMI e start-up attraverso il cloud computing. Il progetto rientra nella Missione 1 del Recovery Plan

– Connected vehicles and smart roads: firmato accordo con Almaviva, leader nell’innovazione digitale, per il supporto e accelerazione del processo di digitalizzazione del settore dei trasporti e della logistica con attenzione particolare alle ricadute sugli impatti ambientali e sulla sicurezza. L’accordo è inerente alla Missione 2 del Recovery Plan

Sostenibilità – Economia circolare e low carbon: creazione di valore nel lungo periodo grazie alla strategia integrata del Gruppo e allo sviluppo di prodotti e servizi ecosostenibili. Fincantieri firma una LOI con Enel X per la realizzazione e gestione di infrastrutture portuali di nuova generazione a basso impatto ambientale e per l’elettrificazione delle attività logistiche a terra. Il progetto è attinente alla Missione 3 del Recovery Plan

[1] PESCO: Permanent Structured Cooperation

[2] Tecnologia che consente di usufruire di risorse software e hardware fornite tramite il servizio di un provider

Il rapporto completo a questo link