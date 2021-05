Airbus consegna il centesimo aereo da trasporto A400M

Airbus ha raggiunto le 100 consegne di A400M con l’MSN111, il decimo A400M per l’aeronautica militare spagnola. L’aeromobile ha effettuato il suo volo in traghetto il 24 maggio da Siviglia a Saragozza, dove ha sede la flotta spagnola di A400M.

Nella stessa settimana, la flotta globale di A400M ha anche raggiunto il traguardo delle 100.000 ore di volo effettuando missioni in tutto il mondo per tutte le otto nazioni clienti.

Recentemente l’A400M ha condotto con successo un’importante campagna di prove di volo di certificazione per il rifornimento aria-aria degli elicotteri, in coordinamento con la DGA (Directorate General of Armaments francese), completando la maggior parte dei suoi obiettivi di certificazione, compreso il primo rifornimento simultaneo di due elicotteri.

L’A400M è già in grado di lanciare fino a 116 paracadutisti, attraverso il lancio simultaneo dalle porte laterali con apertura automatica del paracadute, o dalla rampa con apertura automatica del paracadute o in caduta libera, giorno e notte.

I recenti test sono stati completati in Spagna, in collaborazione con il team di prova dei paracadutisti della Royal Air Force del Regno Unito, per estendere la capacità di caduta dalla rampa a 25.000 piedi (7.600 m) di altitudine in modalità OA (apertura automatica) e fino a 38.000 piedi (11.582 m) in caduta libera.

L’A400M ha anche completato ulteriori test per espandere la sua capacità di rilascio dei carichi, comprese le piattaforme multiple con estrazione a paracadute (23 tonnellate). Francia e Spagna hanno partecipato a questi voli. È stato certificato anche un altro modo di consegnare il carico su piste di atterraggio austere senza attrezzature di movimentazione: carico militare fino a 19 tonnellate di pallet (un passaggio) o 25 tonnellate (due passaggi) su piste asfaltate o non asfaltate.

L’A400M ha effettuato anche i voli di certificazione della capacità di volo automatico a bassa quota in condizioni meteorologiche strumentali (Instrumental Meteorological Conditions – IMC). Questa capacità, che si basa su sistemi di navigazione e database topografici, è unica per un aeromobile militare che risulta così meno rilevabile e meno esposto alle minacce durante le operazioni in ambienti ostili.

Per quanto riguarda le missioni congiunte, l’aeronautica spagnola ha messo a disposizione dell’Aeronautica francese un A400M per il trasporto di un elicottero Caracal da Cazaux (Francia) a Tucson (USA). Il volo è stato utilizzato dal CLAEX (Centro Logístico de Armamento y Experimentación) e dal CECTA (Célula de Evaluación de Cargas) per convalidare il processo di carico sugli A400M spagnoli.

Tra le principali missioni militari effettuate lo scorso anno c’è stata la consegna da parte di un A400M francese di quasi 40 tonnellate di cibo, acqua, petrolio e munizioni per le truppe di stanza nella regione africana del Sahel, il primo A400M a sganciare rifornimenti in un paese fuori dall’Europa.

Inoltre, la Germania è diventata il primo cliente a utilizzare l’A400M come aerocisterna in missioni reali fornendo supporto nell’operazione della Coalizione anti Isis.

Nel 2020 e 2021, l’A400M ha anche partecipato a missioni di soccorso durante la pandemia COVID-19, in particolare nell’ambito delle evacuazioni mediche civili (medevac), con il supporto di Airbus, e del trasporto di importanti attrezzature mediche. La versatilità dell’aeromobile ha anche permesso una rapida conversione alla configurazione medevac, dove gli importanti moduli di assistenza installati hanno fornito unità di terapia intensiva a bordo.

(con fonte comunicato Airbus)