A Russian Helicopter il contratto per la manutenzione dei Mi-35M brasiliani

Russian Helicopters (parte di Rostech State Corporation) ha confermato un contratto per la manutenzione della flotta di elicotteri Mil Mi-35M dell’Aeronautica Militare Brasiliana (noti in loco come “AH-2 Sabre”), che sarà eseguita dalla locale compagnia brasiliana Industria de Aviacao e Servisos (IAS) sita a Sao Jose da Lapa, nello Stato del Minas Gerais; secondo l’ufficio stampa dell’azienda russa l’accordo è stato firmato alla fine dello scorso anno.

La riparazione dei Mil Mi-35M sarà effettuata infatti dalla IAS per via degli obblighi di compensazione stipulati a suo tempo con Mosca nell’ambito del contratto d’acquisto dei 12 velivoli.

Secondo invece quanto stabilito con l’ultimo documento stipulato tra novembre e dicembre del 2020 la Russian Helicopters garantirà la fornitura dei pezzi di ricambio per i Mi-35M/AH-2 da riparare in Brasile oltre a fornire una serie di nuovi componenti e provvedere alla riparazione di alcune unità in Russia; infine, i tecnici del Centro nazionale per le tecnologie elicotteristiche “Mil e Kamov” di Mosca effettueranno un’estensione individuale dell’intervallo tra le revisioni previste.

«Attribuiamo particolare importanza a questo progetto e siamo pienamente preparati per la sua attuazione. – ha dichiarato Andrey Boginsky, Direttore generale della Russian Helicopters – Sono certo che i nostri partner brasiliani saranno in grado di risolvere rapidamente una serie di problemi tecnici per iniziare a lavorare. In particolare ci aspettiamo che la IAS firmi cinque accordi aggiuntivi oltre a inviare alla Forza Aerea brasiliana elenchi delle unità per la sostituzione o la riparazione in Russia. Senza questi documenti non possiamo iniziare la produzione e l’equipaggiamento della proprietà e delle unità necessarie per la prevista revisione».

Nel 2018 il comandante dell’8° Squadrone dell’Aeronautica militare brasiliana, il Mag. Romulo Amaral, in un’intervista alla rivista ufficiale di Russian Helicopters ha parlato dell’elevata affidabilità dei Mil Mi-35M e della loro prontezza operativa nell’effettuare compiti operativi anche in condizioni climatiche difficili.

«L’adattamento degli elicotteri russi alle condizioni di temperatura critiche dell’Amazzonia è stato eseguito con successo e nonostante le differenze climatiche tra le varie zone del nostro [vasto] paese l’elicottero si è dimostrato veramente affidabile e degno di fiducia: questi sono le più importanti caratteristiche di un velivolo progettato per la guerra. – ha dichiarato il Mag. Amaral – La regione amazzonica consente ad un velivolo come il Mi-35M di dimostrare e massimizzare la sua versatilità poiché non richiede una pista preparata: può atterrare su qualsiasi superficie dura, in aree remote, con un minimo di infrastrutture a terra e indipendentemente dalle condizioni meteorologiche fornendo una copertura di combattimento costante.»

Il Mi-35M infine, secondo il Mag. Amaral, ha assolto egregiamente le coperture in occasioni di manifestazioni internazionali di ampio spessore mediatico: dalla Conferenza delle Nazioni Unite Rio+20, alla FIFA Confederations Cup (2013), dalla Coppa del Mondo di Calcio del 2014 fino ai Giochi della XXXI Olimpiade (2016) e in occasione dell’Operazione Ostium (Operação Ostium 2017).

Tra le più recenti versioni del famoso Mi-24 Hind, il Mi-35M è l’unico elicottero da combattimento al mondo in grado di trasportare fino a 8 militari equipaggiati e fino a 1.500 kg di munizioni o altro carico all’interno dell’abitacolo, nonché fino a 2.400 kg di carico su imbracatura esterna; è in grado inoltre di prendere parte a missioni MedEvac, trasporto squadre e sbarco truppe senza tralasciare la dotazione di armi avanzate e ad alta precisione in grado di distruggere bersagli corazzati o ancora per fornire supporto aereo per operazioni di terra.

Progettato per l’utilizzo in combattimento diurno e notturno, in qualsiasi condizione meteo e area geografica e climatica (temperature comprese tra -50° e +50°C), questa versione dell’Hind si distingue dal Mi-24 per un carrello esteso fisso, semiali più corte e un’elica anticoppia a X.

Il suo successo commerciale è dimostrato dalla sua presenza nelle Forze Armate della Russia, Venezuela, Serbia, Nigeria, Pakistan, Mali, Kazakistan, Brasile, Azerbaigian, Uzbekistan, Iraq e Bielorussia.