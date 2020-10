Elicotteri da attacco Mi-35M e blindati russi per Minsk

In occasione del Forum Army-2020 di Mosca, la Bielorussia ha stipulato un contratto per l’acquisto di 4 nuovi esemplari di elicotteri d’attacco Mil Mi-35M con un’opzione per ulteriori consegne. L’Aeronautica Militare bielorussa dispone attualmente di poco più di una dozzina di elicotteri d’attacco Mi-24 di varie versioni ancora operativi, 21 invece sono gli esemplari totali secondo il FlightGlobal 2020.

E’ praticamente certo che i nuovi Mi-35M consentiranno così la sostituzione graduale e definitiva delle varianti più vecchie al momento in servizio e dislocati sulla 50a Base aerea composita con sede a Minsk-Machulishchy. Il Mi-35M è una versione da export aggiornata e radicalmente modificata del Mi-24VM la cui produzione ha avuto inizio nel 2005.

Questa versione dell’Hind (che si distingue dal Mi-24 per un carrello esteso fisso, semiali più corte e un’elica anticoppia a X) può volare in missioni di combattimento giorno e notte e in qualsiasi area geografica con condizioni climatiche critiche “hot and high”.

E’ dotato di armi avanzate ad alta precisione e può essere utilizzato per distruggere bersagli corazzati, per fornire supporto aereo per operazioni di terra, sbarco truppe o per missioni di attacco al suolo; la sua estrema versatilità lo rende inoltre perfettamente idoneo in missioni MedEvac o come elicottero da trasporto carichi in cabina o mediante l’uso di un gancio esterno.

Il suo successo commerciale è dimostrato dalla sua presenza nelle Forze Armate della Russia, Venezuela, Serbia, Nigeria, Pakistan, Mali, Kazakistan, Brasile, Azerbaigian, Uzbekistan e Iraq. Sempre in occasione del Forum Army-2020, la Bielorussia ha firmato altri contratti di acquisto di hardware militare inclusi veicoli corazzati da trasporto BTR-82A e sistemi di difesa aerea avanzati non meglio specificati della russa Almaz-Antey.

Foto Russian Helicopters