CY4GATE nella shortlist degli European Small And Mid-Cap Awards 2021

CY4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che è stata nominata tra i finalisti dell’European Small and Mid-Cap Awards 2021, categoria Star of Innovation, promossa da EuropeanIssuers, the Federation of European Securities Exchanges (FESE) e dalla Commissione Europea. L’evento, giunto alla sua nona edizione, si terrà a novembre 2021 durante l’European Commission’s SME Week a Portorož, Slovenia.

I riconoscimenti vengono assegnati alle migliori Small and Mid-Cap che hanno ottenuto recentemente l’accesso ai mercati dei capitali, aziende che si sono dimostrate attive nel raggiungimento degli obiettivi dell’UE nella creazione di posti di lavoro, competitività a livello mondiale e crescita rapida. In questa edizione, gli award hanno un significato ancora più rilevante rispetto al passato, considerando la pandemia che ha caratterizzato il periodo e quindi la maggiore capacità di queste aziende di creare valore per l’economia europea.

“Essere nella shortlist degli European Small and Mid-Cap Awards 2021”, commenta l’amministratore delegato Emanuele Galtieri “ci rende orgogliosi ed evidenzia, ancora una volta, come la nostra azienda sia solida e con ottime prospettive di crescita futura. Essere inoltre l’unica azienda italiana nella categoria “Star of Innovation” e tra le due italiane nel complesso degli Award, ci stimola ulteriormente a portare avanti il Made in Italy a livello internazionale, felici di poter vendere le nostre soluzioni e i nostri prodotti, realizzati rigorosamente in house, in Europa e nel mondo”

Fonte: comunicato CY4GATE