Accordo di collaborazione tra Elettronica Group e l’Università Campus Bio-Medico di Roma

Elettronica Group e Università Campus Bio-Medico di Roma hanno siglato oggi un accordo di collaborazione che dà il via ad un percorso comune per sviluppare ricerca, formazione e sperimentazione su temi di grande interesse per la trasformazione tecnologica del Paese.

L’accordo, sottoscritto a Roma presso la sede dell’UCBM, e che coinvolgerà oltre ad Elettronica, la sua partecipata Cy4Gate, nasce per incidere su settori a maggior potenziale di innovazione dal punto di vista scientifico e tecnologico, che registrano un trend positivo di crescita e investimenti e rivestono un ruolo di primo piano nella crescita tecnologica del Paese.

L’obiettivo della collaborazione didattica e scientifica tra le due realtà, nata per impulso della Biomedical University Foundation, è di potenziare il rispettivo know-how grazie a progetti comuni di ricerca e sviluppo sui temi dell’intelligenza artificiale, cyber security, robotica, e sull’utilizzo dello spettro elettromagnetico applicato alle scienze biomediche.

Supportare la formazione su queste tematiche, favorirne la diffusione nei campi della ricerca, dell’industria e della società, e promuovere nuovi progetti di ricerca è il senso dell’intesa. La collaborazione prevede anche l’attivazione di corsi di formazione e seminari sugli stessi temi.

“Grazie a questo accordo, Elettronica Group metterà a disposizione dei ricercatori del Campus le più recenti tecnologie sviluppate da un’azienda leader nel settore delle tecnologie nel dominio dello spettro elettromagnetico, per portare avanti nuovi progetti di ricerca congiunti, potendo altresì usufruire di un centro di eccellenza scientifica come il Campus e delle competenze dei suoi ricercatori” ha dichiarato Enzo Benigni, Presidente e Amministratore Delegato di Elettronica “Siamo orgogliosi di poter condividere la nostra esperienza settantennale con l’Università Campus Bio-Medico di Roma nella ricerca e innovazione tecnologica su temi che abiliteranno e supporteranno nel prossimo futuro la crescita del nostro Paese”.

“La collaborazione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma con una realtà come Elettronica Group rappresenta un volano potente per il sistema-Paese attraverso una stretta sinergia tra mondo della formazione e della ricerca con il mondo dell’impresa, proiettati insieme in uno dei settori a maggior capitale di innovazione e dove di più si avverte l’esigenza di giovani professionisti capaci e motivati, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro perché formati contemperando competenze e conoscenze specialistiche con quel bagaglio di skills e di esperienze che solo una università in presenza può dare loro. Una felice sintesi di questa visione strategica sono il corso di laurea magistrale in Ingegneria dei sistemi intelligenti e le attività post lauream che abbiamo attivato anche per quanti siano già nel mondo del lavoro” commenta il Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, Raffaele Calabrò.

L’Università Campus Bio-Medico di Roma, con i suoi dodici corsi di laurea fortemente incentrati sugli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un’intensa attività di ricerca e formazione post lauream, in particolare nei settori dell’ingegneria biomedica, chimica e dei sistemi intelligenti, risponde alla crescente richiesta del mondo del lavoro di creare nuove figure professionali specializzate nelle discipline tecnico-scientifiche. L’obiettivo è creare professionisti in grado di governare la trasformazione digitale dei processi industriali e gestire i processi di interazione tra persone e sistemi informatici, con un focus particolare per la cyber security, l’analisi dei big data e l’implementazione di soluzioni per la qualità della vita delle persone e per l’industria 4.0.

Elettronica Group, con sede a Roma, è tra i principali leader mondiali nel settore della difesa elettronica. Ne fanno parte Elettronica, headquarter del Gruppo all’avanguardia nel settore Electronic Warfare da 70 anni, CY4GATE, specializzata in Cyber security e Cyber Intelligence, e Elettronica Gmbh, controllata tedesca centro di eccellenza europeo nella Homeland Security.

Elettronica fornisce attualmente 3000 sistemi ai Governi di 30 Paesi nei 5 continenti, ed è a bordo dei principali programmi della Difesa europei. Con sedi di rappresentanza in Europa, Medio Oriente e Asia, Elettronica combina l’eccellenza italiana con una visione internazionale. Ha tra i propri pilastri l’innovazione permanente: investe volontariamente ogni anno circa 13 Ml di euro in R&S, oltre ai 20 Ml di investimenti in innovazione legati a specifici programmi per i prodotti forniti.

Negli ultimi 4 anni ha conseguito la certificazione Great Place to Work e per il secondo anno di seguito è stata indicata come Best Workplaces, le migliori aziende in cui lavorare in Italia.

Fonte: comunicato Elettronica