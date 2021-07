Contratto a Leonardo per i nuovi pattugliatori marittimi della Marina Pakistana?

Il Pakistan avrebbe commissionato a Leonardo la conversione di 3 aerei di linea regionali Embraer Lineage 1000 in aerei da pattugliamento marittimo a lungo raggio per la Marina Palkistana con un contratto del valore di 190 milioni di dollari.

Il contratto con Leonardo prevede l’acquisizione di 2 velivoli da aggiungere al singolo Lineage 1000 già in Pakistan, oltre alla progettazione, modifica, installazione e integrazione dei sistemi idonei al pattugliamento marittimo e alla lotta antisommergibile. La notizia è stata diffusa da Defense News che citando fonti di Islamabad aveva reso noto già nell’ottobre scorso la decisione di adottare il velivolo Embraer rivelando che i pattugliatori marittimi assumeranno la denominazione di Sea Sultan.

In prospettiva, ulteriori contratti dovrebbero portare a 10 il numero di velivoli di questo tipo in servizio nella componente aerea della Marina Pakistana sostituendo la flotta di 6 P-3C Orion in servizio.

Il contratto con Leonardo, che per ora non ha commentato la notizia, è abbinato alla commessa con la sudafricana Paramount Group per la manutenzione, riparazione e revisione pre-conversione dei velivoli brasiliani.

Il Ministero dell’Industria della Difesa pakistano non ha risposto alla richiesta di commenti di Defense News come neppure Leonardo e Paramount Group, che ha rifiutato di commentare parlando di “accordi di riservatezza rigorosi”.

Defense News afferma di aver ottenuto i dettagli da una fonte a conoscenza dei programmi di difesa in corso del Pakistan. Nel novembre 2020 è stata lanciata una gara chiusa che ha coinvolto Leonardo, la tedesca Rheinland Air Services e Turkish Aerospace Industries (TAI) sulla base della loro esperienza di conversione di velivoli da pattugliamento marittimo.

Leonardo, che ha realizzato versioni da pattugliamento marittimo dei velivoli ATR 42 e ATR 72, è stata selezionata per la conversione dei Lineage 1000 che verranno equipaggiati con il radar Leonardo SeaSpray.

Leonardo è da tempo fornitore della Difesa pakistana a cui ha venduto i radar Grifo per i caccia Mirage III e F-7PG, elicotteri AW139 e ricondizionato obici semoventi M109.

Anche il Brasile sta sviluppando un programma di velivoli da pattugliamento marittimo basato sulla conversione del Lineage 1000 per sostituire alla flotta di 8 P-3B Orion, ma sembra non esserci alcuna cooperazione tra i due programmi.

(con fonte Defense News)