Accordo tra CY4GATE e ReeVo per l’erogazione di servizi di cybersecurity avanzata

Cy4Gate (AIM: CY4) – società attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber security a 360° – e ReeVo S.p.A. PMI Innovativa (AIM:Reevo) – Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano specializzato in soluzioni e servizi Cloud che da oltre 15 anni offre una completa gamma di servizi Cloud (Cyber Security, Cloud, Multi Cloud & Hybrid Cloud), comunicano di aver siglato un accordo della durata di tre anni a partire dalla firma dell’accordo, in cui ReeVo erogherà servizi Cloud e Cybersecurity e Cy4Gate svilupperà e fornirà tecnologie a tutela della sicurezza cibernetica tramite il suo prodotto di punta, RTA.

Nasce una importante partnership tra due aziende a proprietà e guida italiana, sull’erogazione di servizi di Cyber Security avanzata, nativamente in Cloud. Una collaborazione strategica duratura che potrà fungere da importante motore per l’erogazione di servizi di Cyber Security per il Sistema Paese, per proteggere i dati e le applicazioni delle aziende e delle istituzioni italiane.

L’accordo prevede:

l’integrazione e utilizzo della tecnologia Real Time Analytics (RTA) – soluzione sviluppata da Cy4Gate per il monitoraggio della sicurezza informatica e per l’identificazione tempestiva in caso di incidenti cyber – nei servizi di Security Operation Center (SOC) di ReeVo;

l’utilizzo dei servizi Cloud di ReeVo erogati da Datacenter Rating 4/Tier IV sul territorio italiano, per l’utilizzo della tecnologia RTA di Cy4Gate in modalità SaaS. Congiuntamente i team di Cybersecurity di Cy4Gate e ReeVo collaboreranno per creare una “task force” di Incident Response in grado di rispondere tempestivamente agli attacchi informatici dei clienti protetti dai servizi ReeVo con la tecnologia di Cy4Gate.

“Da sempre, la missione di ReeVo consiste nel fornire servizi cloud di eccellenza, in datacenter sul territorio nazionale con il miglior livello di affidabilità, sempre con la massima attenzione alla protezione dei dati” ha dichiarato Antonio Giannetto, Fondatore e CEO di ReeVo.

“Con questa nuova partnership, così inedita e così orgogliosamente tutta Italiana, con il prodotto RTA sviluppato con avanzatissima tecnologia da Cy4Gate, proseguiamo nel nostro obiettivo di fornire servizi con la massima sicurezza. Sono sicuro che questo accordo porterà importanti soddisfazioni per ReeVo, perché confermerà ed amplierà la nostra credibilità con uno stimolante rafforzamento sul mercato corporate e pubblico su tutto il territorio italiano”.

“Siamo molto soddisfatti di questa partnership che, nel solco della strategia di Cy4Gate, combina prodotti e servizi pensati e sviluppati in Italia da due aziende nazionali” ha commentato Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate.

“Utilizzare i servizi Cloud e datacenter di ReeVo, molto affidabili e distribuiti su tutto il territorio italiano, ci permetterà di raggiungere una più ampia platea di clienti e di dare una ulteriore spinta ai nostri prodotti di cyber security. Proteggere i dati del settore privato e pubblico del nostro Paese, grazie anche allo sviluppo di prodotti come RTA, è parte del nostro DNA.

E i continui attacchi cyber a qualsiasi livello e settore sono lì a confermare quanto siano necessarie elevate competenze, rilevanti investimenti in ricerca ed affidabilità di chi, come questa partnership evidenzia, vuole proteggere gli interessi dei cittadini e delle istituzioni del nostro Paese”.