CY4GATE annuncia un nuovo contratto da 1,9 milioni euro

CY4GATE ha reso noto oggi di aver firmato un importante contratto per implementare, in collaborazione con il cliente (una grande società italiana non meglio precisata), un ambizioso progetto che – partendo da tecnologie e architetture proprietarie di Cy4Gate (RTA e Quipo) – avrà l’obiettivo di sviluppare una piattaforma tecnologica cyber integrata a 360° per rispondere ai più sfidanti requisiti di intelligence e security nel dominio cibernetico.

“L’aggiudicazione del contratto, della durata di un anno e per un valore di circa 1,9 milioni di euro, ha avuto luogo a valle di un tender, in cui Cy4Gate ha messo a disposizione del cliente per alcuni mesi le proprie tecnologie e un team di esperti cyber per la realizzazione di un Proof of Concept (PoC) necessario a fornire le necessarie evidenze delle competenze, know-how e livello di maturità tecnologica consolidate dall’azienda e idonee a soddisfare gli sfidanti requisiti emersi in sede di gara” si legge nel comunicato dell’azienda.

L’amministratore delegato e general manager Emanuele Galtieri (nella foto) ha dichiarato che “Cy4Gate è sulla strada giusta: l’aver sviluppato tecnologie proprietarie, trasformate in prodotti d’avanguardia e di successo nel dominio cyber, conferma la valenza di quella vision che ci ispirò quando – all’atto della fondazione – l’azienda dichiarava di voler essere una “360° cyber software house.

Oggi questo nuovo contratto conferma la bontà delle scelte fatte e rappresenta quel forte stimolo a continuare ad investire in Ricerca e Innovazione di prodotto e tecnologia, per essere pronti ad affrontare le imminenti sfide che deriveranno dal continuo evolvere, in molti casi anche disruptive, del mondo cibernetico”.