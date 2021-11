Le basi aeree cinesi impiegate per le operazioni intorno a Taiwan

La Cina sembra impiegare l’aeroporto di Shantou-Waisha da tempo inutilizzato come scalo civile e situato vicino alla costa della provincia di Fujian, non lontano dallo Stretto di Formosa, per effettuare i sorvoli di velivoli militari nei pressi di Taiwan e della sua zona di identificazione della difesa aerea (ADIZ).

Lo confermerebbero immagini satellitari elaborate da Planet Labs e pubblicate da Defense News che mostrano diversi tipi di velivoli militari dell’Aeronautica e dell’Aviazione di Marina cinesi parcheggiati e che corrispondono ai velivoli segnalati dai rapporti della difesa aerea taiwanese.

L’aeroporto di Shantou-Waisha, a poco più di 200 miglia dalla città di Tainan, nel sud dell’isola-stato di Taiwan, ospita regolarmente reparti aerei a rotazione almeno dall’ottobre 2020.

Lo scalo aereo è misto civile/militare ma ha cessato le attività commerciali nel 2011, da quando la città di Shantou è servita dal nuovo aeroporto di Jieyang-Chaoshan.

Le prime immagini dell’ottobre 2020 mostravano due aerei antisommergibile Shaanxi KQ-200 (nella foto sopra) dell’Aviazione di Marina, da allora presenti quasi in modo continuativo, ma in seguito sull’aeroporto sono stati rilevati vecchi caccia J-7 (evoluzione dei Mig 21 basati probabilmente a tempo pieno in quella base), aerei da combattimento Sukhoi Su-30 e Shenyang J-11 e J-16.

Tutti velivoli (con l’eccezione dei J-7) impiegati recentemente nei cieli intorno a Taiwan come confermano i rapporti del ministero della Difesa di Taipei che a inizio ottobre hanno rilevato una massiccia attività aerea cinese in buona parte proveniente dalla direzione di Shantou.

Come riferisce Defense News, L’uso di questo aeroporto riduce i tempi di volo e permette ai velivoli pattugliamenti prolungati nelle acque vicine al settore meridionale dello Stretto di Formosa e il Canale Bashi che separa Taiwan dalle Filippine e consente un accesso diretto in acque profonde tra il Mar Cinese Meridionale e l’Oceano Pacifico.

Oltre a Shantou-Waisha, si ritiene che le forze aeree di Pechino utilizzino per i voli sull’ADIZ di Taiwan anche la base di Huizhou-Huiyang (situata 300 miglia a ovest della città costiera taiwanese di Kaohsiung), anch’essa impiegata pure come scalo civile, che ospita a rotazione velivoli di guerra elettronica e sorveglianza basati sulle cellule Y-8 e Y-9, incluso il velivolo radar di allarme aereo precoce (AEW) KJ-500.

La base ospita a tempo pieno anche due reggimenti dell’Aeronautica dotati di aerei da combattimento Chengdu J-10 e Shenyang J-16 e, occasionalmente, cacciabombardieri Xi’an JH-7.

