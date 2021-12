CY4GATE chiude l’anno con nuovi contratti

Cy4Gate (EGM: CY4) ha reso noto oggi di essersi aggiudicata contratti con primarie aziende nazionali operanti in segmenti high-tech, telco e media & events per la fornitura di servizi di analisi e riprogettazione delle infrastrutture ICT proprietarie per adeguarle ai più elevati standard di cyber resilience contro i potenziali attacchi cibernetici.

Il valore complessivo dei contratti acquisiti, nel corso degli ultimi due mesi del 2021, ammonta a circa € 500.000 con una durata di 1 anno.

Le forniture prevedono l’intervento a supporto delle strutture IT clienti, con team di Cy4Gate altamente specializzati in cyber security, per l’analisi dell’infrastruttura informatica, per l’esame delle potenziali vulnerabilità e per la realizzazione di progetti esecutivi tesi a minimizzare l’impatto di potenziali attacchi. Si tratta di intervenire su architetture obsolete, progettate quando la minaccia cyber era meno pervasiva e stratificatesi negli anni con delle evoluzioni spesso non coerenti con l’evolvere della minaccia stessa.

Per la realizzazione dei progetti si farà ampio ricorso al know-how e tecnologie proprietarie, avvalendosi – altresì – del supporto dei laboratori digitali (Digilab) installati in dedicate facilities aziendali. L’obiettivo finale è quello di rendere “secure by design” le complesse infrastrutture ICT sulle quali siamo stati chiamati a fornire il nostro contributo.

“I contratti acquisiti confermano come Cy4Gate si stia affermando sempre più come partner affidabile nella fornitura di prodotti e servizi molto delicati e particolarmente rilevanti per l’operatività di un’azienda” ha dichiarato Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di CY4GATE.

“I clienti si affidano alla nostra realtà per tutelare i propri “confini cibernetici” da potenziali incursioni esterne e, quindi, per assicurare la business continuity e, di conseguenza, la profittabilità aziendale.

Il know-how e l’esperienza maturate sul campo rappresentano – unitamente alle tecnologie proprietarie – uno dei maggiori punti di forza ed elementi distintivi per Cy4Gate nel segmento della cyber security”.