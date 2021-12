IL successo del test finale del missile antinave MBDA Marte ER

(aggiornato alle ore 18.07)

Il nuovo missile antinave Marte ER di MBDA ha completato con successo presso un poligono in Sardegna il lancio conclusivo di prova alla fine di novembre 2021.

Lo ha reso noto oggi l’azienda missilistica precisando che “si tratta di un lancio fondamentale nel processo di validazione del sistema, che ha evidenziato un altissimo livello di prestazioni e totale affidabilità. Per la validazione è stato utilizzato un missile standard telemetrico con tutte le capacità funzionali e l’hardware di produzione.

L’unica eccezione ha riguardato l’uso di una testata inerte invece di una esplosiva” si legge nel comunicato.

“Anche il sistema di lancio a terra utilizzato era nella sua configurazione hardware e software finale. Usando il proprio software di pianificazione della missione, il missile ha effettuato un volo di skimming a lungo raggio, effettuando tre virate principali e una manovra salita e discesa durante l’ultima virata. Ha poi seguito un percorso rettilineo fino al punto di attivazione del seeker RF. L’identificazione, la selezione e il tracciamento del target sono stati estremamente rapidi e la guida proporzionale è iniziata subito dopo”.

La nota aggiunge che “durante la sua fase terminale, il missile ha eseguito con successo la manovra anti-artiglieria, colpendo il bersaglio appena sopra la linea di galleggiamento, ad alta velocità transonica. Ciò ha confermato l’eccezionale efficacia della guida terminale del Marte ER con il suo nuovo seeker RF a stato solido. Il test ha mostrato anche come il motore turbogetto del Marte ER si comporta in maniera eccellente sia per la fase di accensione in volo, che per il livello di spinta”.

In chiusura il comunicato di MBDA ricorda che “questa validazione è l’ultima nel percorso di sviluppo di Marte ER, che entrerà in operatività all’inizio del prossimo anno”.

Lorenzo Mariani, Executive Group Sales & Business Development Director di MBDA e Managing Director di MBDA Italia ha commentato la notizia del test affermando che “siamo orgogliosi di questo risultato raggiunto dal nostro Marte ER, che ci consente di proporre al mercato una versione tecnologicamente avanzata di missile antinave a medio raggio, pronto per equipaggiare gli elicotteri NH 90 già in uso presso molte Marine nel mondo.

Con questo successo Marte ER ha inoltre dimostrato di essere una munizione adeguata ad equipaggiare batterie costiere a medio raggio”

MBDA è l’unico gruppo di difesa europeo in grado di progettare e produrre missili e sistemi missilistici per rispondere all’intera gamma delle esigenze operative presenti e future delle tre forze armate (terra, mare e aria). Con una significativa presenza in cinque paesi europei e negli USA, nel 2020 MBDA ha ottenuto ricavi per 3,6 miliardi di euro e dispone di un portafoglio ordini di 16,6 miliardi di euro.

In totale, il gruppo offre una gamma di 45 sistemi missilistici e contromisure già in servizio operativo e più di 15 progetti in fase di sviluppo. MBDA è controllata con uguali regole di Corporate Governance da Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) e Leonardo (25%). MBDA è controllata con uguali regole di Corporate Governance da Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) e Leonardo (25%).

Foto MBDA