Da Facchini Design e i cantieri greci Supertremoli una nuova (Very) Fast Patrol Boat

La società Luciano Facchini Design ha progettato per i cantieri greci Supertermoli Powerboats un nuovo modello di “Interceptor” di 18 metri ad altissime prestazioni con una velocità di 70 nodi.

Il design dell’ST60 SWCC (Special Warfare Combatant Craft) è rivolto ad abbinare un’ottima aerodinamica a linee tipicamente stealth su un’imbarcazione in cui anche le apparecchiature elettroniche e di difesa sono state concepite in questa ottica, come le postazioni dotate di mitragliatrici a controllo remoto a scomparsa.

.

Lo studio del design di ST è stato rivolto anche alla sicurezza dell’equipaggio in fase di ingaggio durante uno scontro a fuoco e all’adozione di moduli intercambiabili che fanno della ST60 SWCC un’imbarcazione idonea all’impiego di vari tipi di armamenti e dotazioni incluso il trasporto di team di incursori

Il primo concept è stato presentato quest’anno prima al ENAD (Egyptian Navy Armament Department) e in DEFEA evento internazionale defence e security di Atene e diverse forze navali hanno mostrato interesse: all’inizio del 2022 inizieranno le prime prove tecniche dei materiali e dei motori in mare.

In parallelo il costruttore ha annunciato lo sviluppo di un Interceptor senza equipaggio (unmanned) da 15 e 18 metri con armamenti di ultima generazione.