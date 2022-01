CY4GATE “representative provider” nel rapporto di Gartner “Innovation insight for composite AI”

Cy4Gate S.p.A. (EGM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, è stata menzionata nel rapporto di Gartner “Innovation Insight for Composite AI*” come “Representative Provider” per le soluzioni di Intelligenza Artificiale Composita per l’anno 2022.

La “Composite Artificial Intelligence” consiste nella combinazione di più tecniche di intelligenza artificiale (Natural Language Processing o NLP, Deep Neural Network, Speech Recognition, Computer Vision, solo per citarne alcune tra le più rilevanti) con lo scopo di rendere maggiormente efficiente ed efficace la big data analysis, senza necessità, peraltro, di importanti capacità computazionali. Questo riconoscimento rappresenta il frutto di un percorso pluriennale di Ricerca e Innovazione sostenuta da importanti investimenti rivolti da Cy4Gate alle più avanzate applicazioni di Artificial Intelligence.

Sin dalla sua costituzione Cy4gate ha ritenuto determinante l’impiego dell’AI secondo modalità innovative per assicurare ai propri prodotti la capacità di performare a livelli eccellenti anche in contesti caratterizzati da elevata complessità, incertezza e ambiguità.

In tali ambiti applicativi l’enorme mole di dati prodotti dall’incremento costante di dispositivi interconnessi può essere utilizzata proficuamente per l’adozione di decisioni appropriate, tempestive e riducendo i margini di errore. Come conseguenza di queste scelte strategiche oggi l’AI Composita trova applicazione su tutto il portafoglio prodotti dell’azienda, tanto nella Cyber Security che nella Cyber Intelligence, con un reale vantaggio competitivo rispetto a quanti – tutt’ora – fanno ricorso esclusivo a singole tecniche di AI sul medesimo prodotto.

Nell’ottica di ulteriore rafforzamento e consolidamento delle iniziative sull’AI e per mantenerne un ruolo di leadership tecnologica, dal 1° gennaio 2022, è stato costituito il “Data & Artificial lntelligence Center of Competence”, struttura ad elevata specializzazione nell’ambito del dipartimento di Ingegneria, dedita alla ricerca, realizzazione e implementazione di modelli di AI Composita a beneficio tutte le Business Unit di prodotto.

Emanuele Galtieri, CEO di Cy4Gate ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi del riconoscimento conferito a Cy4Gate nel paper di Gartner; ciò rappresenta per noi un’importante conferma del valore delle scelte a suo tempo operate dall’azienda.

Con la Composite AI abbiamo dotato i nostri prodotti di Cyber Security e di Decision Intelligence di una rilevante e ormai irrinunciabile tecnologia che contribuirà a soddisfare anche i più rigorosi requisiti di performance attesi dai nostri clienti e a mantenere il portafoglio prodotti dell’azienda allo stato dell’arte. Siamo, altresì, consapevoli di poter fornire il nostro fattivo contribuito nel rafforzamento del ruolo dell’Italia in tema di intelligenza artificiale anche a beneficio delle iniziative del PNRR e del costituendo Polo Strategico Nazionale sul cloud”.

Fonte: comunicato CY4Gate