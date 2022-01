La Marina Egiziana verso il completamento del Programma Meko A200EN

La costruzione della quarta e ultima fregata Meko A200 della Marina egiziana è in corso presso il cantiere navale di proprietà delle forze armate egiziane di Alessandria in collaborazione con i cantieri tedeschi Thysskenkrupp (TKMS).

Le fregate egiziane Meko A200EN hanno un dislocamento compreso tra 3.700 e 4.000 tonnellate con una lunghezza di 121 metri. Saranno equipaggiate con radar di sorveglianza aerea e di superficie Thales NS-110 4D AESA di ultima generazione, lanciatori esca per il sistema di contromisure antisiluro C310 ad alte prestazioni, due lanciatori a 32 tubi del sistema di difesa antimissile Rheinmetall EM/IR (MASS), sistemi di guerra elettronica (ECM) Thales Scorpion, sistema SATCOM de un sonar trainato.

L’armamento include un cannone Oto LW 127mm con proiettili Vulcano, lanciatori verticali (VLS) per missili terra-aria MBDA MICA NG e antinave MBDA Exocet, cannoni navali Oerlikon Searanger da 20 mm, due tipi di siluri – DM2A4 Seahake e MU-90 – un hangar per 2 elicotteri medi o droni.

La Marina egiziana ha firmato il contratto stimato 2 miliardi di euro per l’acquisto di quattro fregate Meko A200 nel 2019: due fregate sono complete e sono attualmente equipaggiate con sistemi d’arma e attrezzature con una terza fregata nella fase di costruzione finale a Bremerhaven, in Germania e che verrà presumibilmente trasferita in Egitto entro giugno.

(con fonte DefenceWeb)