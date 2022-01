Spese militari troppo alte?

RAI – RADIO TRE MONDO Tutta la città ne parla – 20 gennaio 2022 – Ore 10

Cresce la spesa militare nel mondo e anche in Italia che raggiungerà un totale di 25,82 miliardi per il 2022. Intanto, un appello di 50 scienziati e Premi Nobel chiede di liberare risorse riducendo la spesa militare per combattere il cambiamento climatico, le pandemie e la povertà. A cosa servono tutte queste armi? Perché la spesa bellica è ancora considerata essenziale per stare tra i paesi più avanzati?

Ne parliamo con Gianandrea Gaiani, esperto di strategia militare e direttore della rivista online Analisi Difesa; Francesco Vignarca, coordinatore nazionale della Rete italiana per il disarmo; Lia Quartapelle, deputata Pd e membro della Commissione Esteri della Camera: Leonardo Tricarico, generale, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e presidente della Fondazione ICSA – International Culture and Strategic analysis; Nadia Urbinati, politologa e docente di Teoria politica alla Columbia University.

