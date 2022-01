Taiwan stanzia nuovi fondi per missili e navi

L’11 gennaio, il parlamento di Taiwan ha approvato uno stanziamento “extra budget” speciale per la Difesa di 236,95 miliardi di NT$ (8,55 miliardi di dollari USA) per l’acquisto di nuovi equipaggiamenti.

Il fondo speciale approvato sarà assegnato a 8 diversi programmi:

Missili antinave basati a terra.

Sistemi di difesa aerea campali.

Sistemi di difesa aerea basati a terra.

Velivoli senza equipaggio (UAV).

Sistemi missilistici da crociera aria-terra.

Sistemi missilistici da crociera superficie-superficie.

Navi ad alte prestazioni.

Sistemi di armi navali per equipaggiare le navi della Guardia Costiera di Taiwan in tempo di guerra.

Nel settore navale la Marina taiwanese intende costruire fino a 12 corvette Tuo-Chiang con l’ultima prevista per la consegna nel 2026.

Le unità navali sono progettate per affrontare le navi della marina cinese usando tattiche mordi e fuggi grazie ai missili anti-nave Hsiung Feng-II e Hsiung Feng-III.

Il budget speciale include anche i sistemi d’arma navali per le navi della Guardia Costiera, in particolare i pattugliatori classe Anping (derivati dal design delle corvette Tuo-Chiang), che in caso di guerra verrebbero dotati di missili antinave Hsiung Feng-II, Hsiung Feng-III.

